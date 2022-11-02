Twitter'da onaylı hesap göstergesi olan mavi tik işaretine sahip olmak ve var olan işareti korumak için kullanıcıların aylık 20 Dolar ödeyeceği iddia ediliyordu.

Konuya dair bir tweet atan Elon Musk, iddialara son noktayı koydu;

“Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar.”