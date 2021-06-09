Türk oyun şirketine 1.1 milyon dolarlık yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiOyunTürk oyun şirketi Hungri Games İngiltere'den yatırım aldı - Haberler
ABONE OL

Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere’den 1.1 milyon dolar yatırım aldı

God of Gods ve Legend of Khans oyunlarıyla bilinen Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1.1 milyon dolar yatırım aldı. İstanbul merkezli oyun şirketi, bu yatırımın ardından İngiltere’de stüdyo açacağını duyurdu.

Türk oyun şirketi Hungri Games İngiltere'den yatırım aldı - Haberler
Türk oyun şirketine 1.1 milyon dolarlık yatırım
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1.1 milyon dolar yatırım aldı.

2019 yılında İstanbul’da kurulan Hungri Games’in halihazırda EMEA bölgesinde ve ABD'de önemli bir oyuncu kitlesini yakalayan God of Gods ve Legend of Khans gibi SRPG oyunları bulunuyor. Şirketin interaktif hikaye tabanlı RPG türündeki üçüncü oyunu olan “Affairs Interactive Stories” ise 2021 yazında oyun severler ile buluşacak.

'GLOBAL BİR OYUN ŞİRKETİ OLACAĞIZ’

Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak,aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı. Yenilikçi ve yetenekli ekibimizle bu yolda ilerliyoruz. Bu başarımız çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve biz de şu an için global hedeflerimize uygun gördüğümüz Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık" dedi.

Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

“Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA'da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games'i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık'ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz."

İNGİLTERE'DE YENİ BİR STÜDYO AÇACAK

Bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlayan İstanbul merkezli Hungri Games, aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere’de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacağını duyurdu.

#video#725324

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi uzaktan eğitim teknolojileri pazarını büyüttü - Haberler
TEKNOLOJİ'Eğitimde yeni normal hibrit olacak'
Sosyal ağlarda troller ile nasıl mücadele edilir? Haberler
TEKNOLOJİ‘Troller’ ile nasıl mücadele edilir?
Sağlıklı yaşam uygulamasında atılan adımlar 28 STK’ya bağış oldu - Haberler
TEKNOLOJİBu adımlar bağışa dönüşüyor
Bosch'tan 1 milyar Euro’luk çip fabrikası - Haberler
TEKNOLOJİ1 milyar Euro’luk çip fabrikası
ABD Senatosu yerli teknolojiyi destekleme yasasını onayladı
TEKNOLOJİ250 milyar dolarlık teknoloji hamlesi
E3 ne zaman yapılacak? E3 2021 etkinlik takviminde neler var? 2021 E3 oyunları...
TEKNOLOJİE3 ne zaman yapılacak?
Google'dan rakip arama motorlarına Android izni
TEKNOLOJİGoogle'dan rakip arama motorlarına Android izni
Tatilde elektronik cihazlarınıza dikkat! Haberler
TEKNOLOJİTatilde cihazlarınıza dikkat!
iPhone Uygulama Takibi Şeffaflığı nedir? Nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİTakip etsin mi? Yoksa etmesin mi?
WEB DEPREMİ: Son dakika: Dev siterler bir bir çkmeye başladı
TEKNOLOJİBirçok büyük web sitesi çöktü