HABERTURK.COM / Ajanslar

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Siyasiler de teşkilatın kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları yayınladı.

OKTAY: POLİSİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler, görevi başındaki polislerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

SOYLU: DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR EMNİYET TEŞKİLATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, teşkilatın 177 yaşında olsa da kurulduğu günde kalmadığını, her gün daha da geliştiğini, beşeri ve teknik kapasitesi ve teknolojisi ile dünya ölçeğinde bir emniyet teşkilatı olma karakterini sürdürdüğünü ifade etti.

"15 Temmuz'un tahribatını aziz milletimize hissettirmemek için mesai mefhumunu gözetmeden çalışan Türk Polisi, koronavirüs salgınından doğal afetlere kadar çok geniş bir yelpazede kamu düzenini korumak için ortaya koyduğu bu çabasını, sayılara yansıyan başarılarla taçlandırmıştır." değerlendirmesinde bulunan Soylu, 2017-2021 arasında evden hırsızlıkta yüzde 42, yankesicilik ve kapkaç olaylarında yüzde 70, madde bağlantılı ölümlerde yüzde 76,7; artan araç ve nüfusa rağmen 2015-2021 arasında trafik kazalarındaki can kayıplarında yüz bin nüfus başına yüzde 37,5 azalışın ve şehirlerde 31 Aralık 2016'dan bugüne terör saldırısına geçit verilmemesini, bu başarının örnekleri arasında gösterdi.

Soylu, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına başlarken bu ülkeyi bize emanet edenlere mahcup olmayacak şekilde bu yola devam edeceğimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize yakışır bir öz güvenle ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşıp bu güzel emaneti layıkıyla teslim edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin gözbebeği olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Polis şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu teşkilat için emek veren büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, bütün mesai arkadaşlarımı ve ailelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, vatandaşların huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerin, Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır." ifadesini kullandı.

DESTİCİ'NİN MESAJI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, devletin en önemli görevlerinden birinin kamu düzenini ve halkın güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, Türk milletinin tarihinin her döneminde, devletle yaşadığını, devletle anıldığını ve devleti kutsal kabul ettiğini anımsattı.

Bu nedenle milletin, Türk polisinin tarihini milletin tarihiyle akran saydığını kaydeden Destici, suçun önlenmesi ve suçla mücadele gibi önemli toplumsal görevleri yerine getiren polisin, bu asli görevlerini yaparken, aslında kamuya ait tüm alanlarda, devletin vatandaşa hizmet ulaştırabilmesi için uygun şartları sağladığını ifade etti.

Polis teşkilatının, tüm kamu hizmetlerine ve sosyal hayatın bütününe önemli katkı yaptığını aktaran Destici, bütün kamu görevlilerinden farklı olarak, yılın 365 günü ve 24 saat görev yapan polislerin, bu ağır çalışma koşullarının yanında, meslek hayatlarının her anını ölüm tehlikesiyle geçirmeleri itibariyle de çok ağır bir sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

Destici, bu yönleriyle emniyet mensuplarının, milletin hayatında ve gönlünde önemli yer tuttuğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz, emniyet teşkilatımızın mensuplarını, ülkemizin özellikle son 40 yılında, teröre karşı milletin istikbalini, çukurlara, hendeklere gömme hayali kuranlara karşı, 15 Temmuz'da devleti yıkmaya kalkanlara karşı verdikleri kahramanca mücadeleyle hatırlıyor, onları yüreğinde taşıyor. Adına 'devlet' dediğimiz milletimizin manevi çatısını ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin, milletimizin varlığı ve bekası için hayatlarını feda eden polislerimiz olduğunu, onların ailelerinin ailemiz, evlatlarının evlatlarımız, hatıralarının ise bizi millet yapan en önemli değerlerimizden olduğunu asla unutmayacağız.

Devletin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için fedakarlıkla görev yapan, her birinin gözlerinde ay yıldızın ışıltısını gördüğümüz emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor; görevleri başında, terörle mücadelede, milletimiz için canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, hassaten 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan 44 kardeşimizi, saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

İLLERDEKİ KUTLAMALAR

İSTANBUL: 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle saat 10.00'da Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu'nun yanı sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kemalettin Eröge Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü Sedat Özcan ve Arnavutköy PMYO Müdürü Recep Çebe'nin anıta çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşu yapılmasının ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile beraberlerindeki heyet, Taksim Meydanı'nda kurulan polis çadırını gezdi. Emniyete bağlı birimlerin hazırladığı stantları tek tek ziyaret eden heyet, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İZMİR: Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahne, anıt tören defterine yazdığı mesajı okudu.

Şahne, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Atam, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı, gücünü yasalardan, desteğini yüce Türk milletinden alan emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümünde huzurunuzdayız. Kutsal görevimizi, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, suç ve suçluyla mücadelemizde cansiparane bir şekilde görev yaparak, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şahadete koşarak giden Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla görevine devam edecektir."

ELAZIĞ: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Valilik Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Törende İl Emniyet Müdürlüğü, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Emeklileri Derneği çelenkleri Atatürk anıtına bırakıldı.

Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutladıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Teşkilatımızın Elazığ’daki en yaşlı mensubu müdürümüz de bize eşlik etti. Ona çok teşekkür ediyoruz. Beraber çelenk koyduk. Yeni bir yıla daha girdik. Bu yılda Elazığ'a 24 saat hizmet edeceğiz. Görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız. Tüm arkadaşlarımla halkımızın hizmetindeyiz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi ve emeklilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

MERSİN: Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Aslan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Emniyet Teşkilatının daima demokratik hukuk devletinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu vurgulayan Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Milletimiz, kahraman polisi ve Emniyet Teşkilatıyla gurur duymaktadır." diye konuştu.

Aslan, konuşmasının ardından görevinde başarılı polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların konvoy halinde geçiş yaptığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

KİLİS: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, il emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı.

MALATYA: Kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk anıta çelenk sundu.

Dağdeviren, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Herkes iyi bilmelidir ki sorumlu olduğumuz bu görevi icra ederek, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için çalışmalarımızı büyük kararlılık ve özveriyle yerine getirmekten gurur duymaktayız." diye konuştu.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ercan Altın, polis teşkilatı mensupları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ANTALYA: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personelleri ve bazı derneklerin temsilcileri katıldı. Tören alanına gelen Mehmet Murat Ulucan protokol üyeleriyle selamlaştı. Ulucan, protokolde yerini alan Türkiye’nin ilk kadın emniyet müdürlerinden 88 yaşındaki emekli hayırsever Saime Konca’yı görünce selam durup ardından elini öptü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, Atatürk Anıtına çelenk koyulmasının ardından sona erdi. Tören sonunda çok duygulandığını belirten emekli emniyet müdürü Saime Konca, 72 yıldır emniyet teşkilatında yer aldığını ve polislerin her zaman gayretli kişiler olduğunu söyledi.

NİĞDE: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden beri kamu düzeninin tesisi ve korunması, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla fedakarca görev yapan teşkilatımız, suç ve suçlularla başarılı mücadelesini her geçen artırarak sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Vali Yılmaz Şimşek de polislerin gününü kutladı.

KONYA: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri olduğunu söyledi.

Vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevler üstlendiklerini kaydeden Dinç, "Bizi bölmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan hainlere karşı mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletimizin bütünlüğüne saldıran hainler emellerine ulaşamayıp bozguna uğradılar. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi, terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şehit Osman Küçükdilan İlkokulu öğrenci korosu, Polis Marşı ve Polis Akademisi Marşı'nı seslendirdi. Ayrıca il genelinde düzenlenen "Polis ve 15 Temmuz" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

KIRIKKALE: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hafta dolayısıyla video klip çekti. İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla bir süre önce işaret dili eğitimi alan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, çektikleri kliple "Polis, devlet gücünün temsilcisidir. Polise saygı, devlete saygı. Aile içi şiddete hayır. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Polis korkulan değil, güvenilendir. Polis demek, toplumun huzuru ve refahıdır. Adalete açılan ilk kapı karakoldur" mesajları verdi.

EDİRNE: Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra çelenk sunma töreni ile devam etti.

Günün anlam ve önemine yönelik gönderilen mesajların okunmasının ardından Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, konuşma gerçekleştirdi. Ardından, onlarca motorize ekipten oluşan kortej şehir turu yaptı. Yunus timlerinin kullandığı motosikletler Türk bayraklarıyla donatıldı. Kortej büyük ilgiyle izlendi.

MANİSA: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törene katılan emniyet mensupları, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

UŞAK: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Uşak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Aslan Akpınar, İl Emniyet Müdürü Gezer'e çiçek verdi.

AYDIN: Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından çelenk sunuldu. Törene, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis okulu öğrencileri ve emekli polisler katıldı.

DENİZLİ: Valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajı okundu.

KAYSERİ: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene, emniyet müdürlüğünde görevli teşkilat mensupları da katıldı.

KIRŞEHİR: Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından tören sona erdi.

Öte yandan gün içinde Cacabey Meydanı'nda Türk Polis Teşkilatının faaliyetlerini anlatan stant açılacak.

YOZGAT: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Esertük ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Emniyet Müdürü Esertürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu kutladı. Esertürk, emniyet teşkilatının dünden bugüne büyük bir kararlılıkla geldiğini belirterek, "Her geçen gün kendisini geliştiren dünya ülkelerine örnek bir teşkilat olduğunu kanıtlayan kocaman bir aileyiz." dedi.

Konuşmanın ardından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında açılan stantlar gezildi.

KARAMAN: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AKSARAY: Aksaray'da kutlamalar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Kolcu, POMEM Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindeki heyet ile Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Vali Hamza Aydoğdu Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Aydoğdu, "Bizler evimizde rahat uyurken sizler ailenizden ayrı kalarak bütün vatandaşlarımızın güveni ve huzuru için uykusuz günler geçiriyorsunuz. Biz size minnettarız. Rabbim kalbinize hiçbir şekilde hüzün vermesin, iyi ki varsınız." dedi.

Geçit töreninin ardından emniyet standını gezen Vali Hamza Aydoğdu, narkotik ve bomba arama köpeklerini bir süre severek birimlerin yürüttüğü iş ve işlemlerde kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

AFYONKARAHİSAR: İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Cengiz Sağlam ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (PMYO) Mehmet Kunt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, polis memurları katıldı.

ADANA: Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İnci, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Törenin ardından polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.

HATAY: Törende, Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Işık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GAZİANTEP: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ŞANLIURFA: Şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

KAHRAMANMARAŞ: Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene, polislerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

VAN: Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Jandarma bandosunun dinletisinin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, törene katılan emniyet mensuplarının gününü kutladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, STK temsilcileri ve polislerin katıldı. Çelenk sunum töreni sonrası İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek çiçek taktim etti. Vali Mehmet Emin Bilmez ise İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’a başarılı çalışmaları dolayısıyla üstün başarı belgesi verdi.

BALIKESİR: Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başladı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran konuşmasına, 8 Nisan günü kaybettiğimiz gazeteci Ali Osman Ata’yı rahmetle anarak başladı. Duran, "Türk Polis Teşkilatı bir buçuk asrı aşan engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanım ve ekipmanlarıyla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan üstlendiği kutsal görevin, yüksek sorumluluk bilinci, büyük bir vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla sürdürmeyi ilke edinmiştir. Bugüne kadar, asayiş ve huzurun temininde yaptıklarıyla göz dolduran teşkilatımız, bugünden sonrada şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kurumlarından biri olmaya devam edecektir" dedi.

Törene Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi, Emekli polisler derneği üyeleri ve çok sayıda emniyet mensubu, gaziler ve engelli dernekleri katıldı.

DİYARBAKIR: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park içerisinde yer alan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

CİZRE (ŞIRNAK): Hükümet Konağı Bahçesi'nde düzenlenen tören İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve çok önemli sorumlulukları bulunan insanlar olduklarını ifade etti.

Öztürk, "Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi. Emniyet Müdürü Öztürk, tören sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul için İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına geçti. Çelenk Sunma törenine, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Muhtarlar, Kurum Müdürleri, Kanaat Önderleri, STK temsilcileri ve Siyasi Parti Temsilcileri katıldı.

SÖKE (AYDIN): İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli başta olmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü mensubu büro amirleri ve polislerin katıldığı tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Emniyet Müdürü Fatih Demiralp’in çelenk sunumu sonrası tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

OSMANELİ (BİLECİK): İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan'ın Atatürk anıtına çelenk koyması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma programına Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları ve polis memurları katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Yüksel Ünal İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan’ı ve personelini makamında kabul ederek polis haftalarını kutladı.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında Polis Haftası'nın kutlandığını dile getiren Kaymakam Yüksel Ünal, "177 yıl önce kurulan Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti ve milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden cansiperane çalışan fedakâr polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta ilçemiz Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye’de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Şehit olan polislerimiz ve tüm şehitlerimizii rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

BEYŞEHİR (KONYA): Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken'in İlçe Emniyet Müdürlüğü çelengini Atatürk Anıtı’na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıt alanındaki törenin sona ermesinin ardından emniyet teşkilatı mensupları ve ilçe protokolü Beyşehir Şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu.

Programlara, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, gaziler, polis teşkilatı mensupları katıldı. Polis haftası kutlamaları çerçevesinde bugün teravih namazı öncesinde Eşrefoğlu Camisi’nde de şehitler için mevlid-i şerif okutulacak.

ALAŞEHİR (MANİSA): Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan kutlamalarda, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Özge Yıldızel, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan kutlamalardan sonra, Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik ziyaret edildi. Burada dualar okunup şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Polis Haftası kutlamalarına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hanifi Aydın, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

KULU (KONYA): Atatürk Anıtı'nda program düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum, kuruluş amir ve müdürleri ile polis teşkilatı mensupları katıldı. Kutlamalar çerçevesinde emniyet teşkilatı mensupları, ziyaret ettikleri şehit ailelerine Polis Haftası münasebetiyle çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan, Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde şehitler için Mevlit okutuldu.

TATVAN (BİTLİS): Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Ercan Ergül günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Konuşmasında emniyet mensuplarının gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığı görevlerin millet nazarında paha biçilmez bir değerinin olduğunu ifade ederek, "Bu görevleri yerine getirirken hukukun üstünlüğünden, insan haklarına saygıdan taviz vermemeli. Suçların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için gösterdiğimiz çabayı da devam ettirmeliyiz. Köklü bir tarih ve bu tarihe dayalı geleneği bulunan teşkilatının aynı zamanda günün şartlarına uygun değişim ve gelişim anlayışını benimsemiştir. Teşkilatımızın 177’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Törene, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve polis teşkilatı katıldı.