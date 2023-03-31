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Türk Psikoloji Derneği´nden ücretsiz psikolojik ilk yardım eğitimi

6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremlerin ardından harekete geçen Türk Psikologlar Derneği, `Temel Psikolojik İlk Yardım Eğitimi´ni afetten etkilenen tüm kesimlere Novarge ve Meslekburda uzaktan eğitim merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak ulaştıracak. Eğitim sonrası tüm katılımcılara online katılım belgesi verilecek

Türk Psikoloji Derneği´nden ücretsiz psikolojik ilk yardım eğitimi
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DHA

On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı depremler sonrasında psikolojik destek öncelikli ihtiyaç listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Psikolojik hizmetler alanında çalışan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına kurulan ve yaklaşık yarım asırdır faaliyetlerini sürdüren Türk Psikologlar Derneği, 6 Şubat depremi sonrası çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİM, TOPLUMSAL BİLİNÇ VE FARKINDALIK OLUŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Psikologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Şafak Çukur, depremin ardından psikososyal hizmetlerin ihtiyaç duyan tüm kesimlere en doğru şekilde ulaştırılması için en etkili yöntemleri kullanmak istediklerini ifade etti. Novarge´nin uzaktan eğitimdeki uzmanlığı ile Türk Psikologlar Derneği´nin psikososyal hizmetlere ilişkin uzmanlığını birleştirerek ilk yardım eğitimini tüm kesimlere en hızlı ve etkin bir şekilde sunmak istediklerini dile getiren Çukur, sunulan hizmetle toplumda depremden etkilenen tüm kesimlere yönelik hizmet sunan vatandaşlarda psikolojik ilk yardım farkındalığının oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

`Afetlerin Psikososyal Etkileri ve Başa çıkma Yolları´ eğitim programının depremden etkilenen kişilerle en doğru temasın sağlanması ve desteğin verilmesi için tüm hususları içerdiğinin altını çizen Çukur, eğitimin her kesimde afet sonrası oluşabilecek duygu durumlarına ilişkin toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlayacağına değindi.

PSİKO-SOSYAL DESTEK ÖNCELİKLER ARASINDA YER ALIYOR

Novarge Kurucusu Mesut Karaağaç, "Şu aşamada ise en acil ihtiyaç depremden etkilenen tüm kesimlere yönelik psiko-sosyal destek ihtiyacıdır, bunun için Türkiye´nin en saygın meslek örgütlerinden birisi olan Türk Psikologlar Derneği, Novarge ve Meslekburda iş birliği içinde tüm Türkiye´de depremden etkilenen kesimlerle temasta olan kişilerin alabileceği ücretsiz `Afetlerin Psikososyal Etkileri ve Başa çıkma Yolları´ eğitimini hazırladık. Eğitim programının Novarge´nin öğrenme yönetim sistemi üzerinden sunulacak" şeklinde konuştu.

`Afetlerin Psikososyal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları Eğitim Programı´nın, Prof. Dr. Nuray Karancı, Prof. Dr. Gülsen Erden, Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, Doç. Dr. Sedat Işıklı, Doç.Dr. Zeynep Tüzün, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keser tarafından verileceği bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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