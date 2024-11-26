Türk Standartları Enstitüsü 161 personel alıyor! TSE personel alımı başvuru tarihleri nedir?
Türk Standartları Enstitüsü, 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak toplamda 161 personel alacak. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek personeller; mezuniyet ve KPSS puan türüne göre değerlendirilecek ve başvurusu kabul edilenler, sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, TSE 161 personel alımı başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına göre; başvurusu kabul edilen adaylar ardından sınava tabi tutulacak. Sınav hakkındaki detaylar 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden açıklanacak. Peki, TSE personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 161 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
TSE, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.
TSE PERSONEL ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ
Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.
ADAYLAR SINAVA TABİ TUTULACAK
Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.
ADAYLAR NEYE GÖRE ALINACAK?
Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.