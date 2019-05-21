Türk Telekom 2019 ilk çeyrekte, 2018’deki yükseliş trendini sürdürerek yılın ilk üç ayında Türk Telekom’un Satış Gelirleri ve FAVÖK’ü rekor artış oranlarıyla 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek değerlerine; FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değerine ulaştı. Türk Telekom ilk çeyrek net kârını ise geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıkarmayı başardı

Türk Telekom, iki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranını ilk çeyrekte yüzde 84’e yükseltti. Bu da önümüzdeki dönem Türk Telekom için daha öngörülebilir bir net kâr akışı anlamına geliyor.

Türkiye’nin Numara Taşıma Şampiyonu Türk Telekom

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, basın mensupları ile gerçekleştirdiği iftar davetinde şirketin ilk çeyrek performansı ile birlikte gelecek projeksiyonları ile ilgili soruları yanıtladı. Önal şöyle konuştu: "Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde yarım milyondan fazla (575 bin) net mobil abone kazanımı gerçekleştirdi. Son on iki ayda kazanılan net mobil abone sayısı, halka arzdan bu yana kaydedilen en iyi artışla 2,2 milyona ulaştı. 22 milyonu aşan mobil abone sayısı ile Türk Telekom, mobildeki pazar payı hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

2019’un birinci çeyreğinde, mobildeki net artışın büyük bir kısmı faturalı segmentten geldi. Türk Telekom, halen faturalı abone oranı en yüksek operatör konumunda. Numara taşımada zaten açık ara hep önde olan Türk Telekom, mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 6,8 milyon net abone kazanımı ile Türkiye’nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor. Toplam net abone kazanımına baktığımızda ise son on yılda 11,6 milyon net mobil abone kazanan Türk Telekom’un bu alanda da sektörün lideri konumunda olduğu görülüyor."

Fiber altyapısını son on yılda iki kattan fazla artırdı

"Bugün karşımızda 46,7 milyondan fazla müşterisine dünya klasmanında entegre hizmet sağlayan, milli teknoloji dönüşümünün omurgası konumunda bir Türk Telekom var" diyen Önal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sabit altyapısı ülke hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsayan; fiber altyapısını son 10 yılda 2 kattan fazla artıran Türk Telekom’un ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası var.

Fiber iletişim altyapısı, 5G için son derece kritik önem taşıyan bir konu. Türk Telekom, Türkiye’de dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak 285 bin kilometre uzunluğunda fiber ağını yaygınlaştırarak ülkenin en ücra köşelerine kadar götürüyor, dijital dönüşüme öncülük ediyor.

Bugün Türk Telekom’un fiber abone sayısı 3,7 milyonu aşmış durumda. Türk Telekom’un toplam sabit internet abonelerinin üçte biri fiber hızında hizmet alıyor."

Önal ayrıca Türk Telekom'un, Türkiye’nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35,3 milyar TL yatırım yaptığını anımsatırken "Bu yatırımlar ülkenin en ücra köşelerini fiber ağlarla örmekten, Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve siber güvenlik merkezine, yeni nesil iletişim teknolojilerinden ulusal güvenlik hizmetlerine, şehir hastaneleri sağlık komplekslerinin dijitalleştirilmesinden dijital eğitim projelerine kadar pek çok alanda çeşitlilik gösteriyor.

Kapsamı günden güne artan kurumsal ürün ve hizmetleriyle bugün Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin tümü de dahil, kritik kamu kurumları ve kurumsal şirketlere danışmanlık hizmetleri sunuyor, dijitalleşme yolculuklarında rehberlik ediyor, ülkemizi ve şirketlerimizi 5G’ye hazır hale getiriyor" diye konuştu.

Akıllı Şehir ve Akıllı Kampüs projeleriyle Türkiye’yi 5G’ye hazırlıyor

Ümit Önal'ın konuşmasının satır başları şöyle:

-Türk Telekom, dijitalleşmenin somut göstergeleri sayılan nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı sağlık kampüsleri gibi konulardaki iş birlikleriyle, çalışmalarını ülke genelinde yaygınlaştırıyor.

-Türk Telekom’un bilgi teknolojileri alanında iştiraki ve Türkiye’nin öncü sistem entegratörü İnnova, geliştirdiği teknolojilerle Türkiye’nin akıllı şehir dönüşümüne öncülük ederken 4 kıtada 50’ye yakın ülkeye teknoloji ihraç ediyor. İnnova’nın teknolojik altyapısı ile geliştirdiği entegre sağlık çözümleri, Türkiye’nin kamu özel sektör işbirliği ile inşa edilen ilk hastanesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile dünyanın en büyük sağlık kompleksi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde kullanılıyor.

-Ar-Ge ve yakınsama teknolojileri alanındaki iştirakimiz Argela ise 5G ve yeni nesil kablosuz erişim teknolojileri üzerinde çalışıyor; geliştirdiği yeni nesil patentli 5G teknolojileriyle adını dünyaya duyuruyor. Bir başka iştirakimiz Sebit, yeni nesil dijital eğitim teknolojileri üzerine çalışıyor. Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı merkezi Assistt, 12 bini aşkın çalışanıyla kamu ve özel sektörden 42 kuruma çağrı merkezi hizmeti sunuyor.

-Bugüne kadar Karaman, Kars, Mersin ve Antalya’da kurduğu akıllı şehir uygulamalarına ek olarak, Edirne, Diyarbakır ve Erzurum Yakutiye’de kiosk (şehir bilgilendirme ekranları) projelerini hayata geçiren Türk Telekom’un birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyeleriyle görüşmeleri devam ediyor.

-Türk Telekom bir yandan da, Akıllı OSB ve Akıllı Kampüs gibi uygulamaları da devreye alarak akıllı şehir konseptini geliştirmeyi sürdürüyor.

Milli teknoloji dönüşümünün omurgası, katalizörü Türk Telekom

-Attığı her adımda Türkiye’nin 2023 vizyonu paralelinde hareket eden Türk Telekom, hedefini ülkemizin dünyaya teknoloji ihraç eden bir konuma gelmesini sağlamak; cari açığı azaltacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak hamlelerde öncülüğünü sürdürmek olarak belirlemiş durumda.

-Ülkemiz 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünler ile geçen ilk ülkeler arasında olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmanın ancak milletçe el birliğiyle yeni yerli teknolojiler üretmekten ve her alanda dünya standartlarını yakalamaktan geçtiğini bilen Türk Telekom, bu nedenle ülkemizde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları çok önemsiyor. Teknoloji girişimlerini hızlandırmak adına destekliyor ve büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapıyor.

-Türk Telekom, çok yakında sunacağı yeni teknoloji inovasyonu, kullanıcı merkezli tasarım ve bulut uygulamaları konularında geliştirdiği yeni ürün ve hizmetleriyle dijital müşteri deneyimini daha yukarı taşımayı hedefliyor. IoT’den Yapay Zekâ’ya, Bulut’tan Analitik ve Big Data’ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendiren Türk Telekom, bu yolda siber güvenliği de ön planda tutarak Endüstri 4.0’a yol gösterici olmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin en büyük veri merkezine ve siber güvenlik merkezine sahip

-Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve güvenle saklanması için Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta ve Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezini Ankara’da hizmete sundu. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi, Türkiye’nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı’na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor. Türk Telekom Veri Merkezi, kurumsal müşterilerine sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri dahil pek çok hizmet ve servisi bir arada sunuyor.

-Türk Telekom’un Ankara’daki yeni Siber Güvenlik Merkezi ise Türkiye’deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDOS koruma altyapısına sahip. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük siber güvenlik operatörü konumunda da olan Türk Telekom, 1.000’i aşkın müşterisine on yılı aşkın süredir kurumsal güvenlik servisleri sunuyor; Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi de sağlıyor.

Türk Telekom ofisleri teknoloji deneyim merkezleri oluyor

-Türk Telekom’un ana satış kanallarından olan Türk Telekom bayilerinin sayısı 756’a yükseldi. Öte yandan, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türk Telekom Türkiye’nin her yanındaki ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezlerine dönüştürerek teknoloji deneyim merkezi olarak yeniden tasarlıyor. Dönüşümden geçerek Türk Telekom Müşteri Merkezi’ne dönüşen ofis sayısı yıl sonunda 22’yi bulacak.

Türk Telekom bu toprakların değeri, Türkiye’nin değeri, hepimizin değeri…

Türk Telekom’un dünya standartlarında sunduğu kurumsal hizmetleri için çok büyük firmalarla görüşme aşamasında olduklarını belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Bunlardan bir kısmıyla anlaşma aşamasındayız. Şu an isimlerini veremiyorum ancak çok yakında bu dünya çapında firmaların Türk Telekom’dan veri güvenliği hizmeti aldığını görecek ve eminim siz de bizler gibi gururlanacaksınız” dedi.

Dijitalleşmeye giden yol penetrasyondan geçiyor

Ümit Önal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk on ekonomi arasına girmesi için dijitalleşme ve buna bağlı olarak internet kullanımının yaygınlaşmasının ülkemiz için hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle Türk Telekom, yatırımdaki önceliğini internet penetrasyonunu artırmak olarak belirledi.

İlk çeyrek itibarıyla Türk Telekom’un fiber hane erişimi 19,1 milyonu aşmış durumda. Sadece 2018’de 2,4 milyon yeni haneyi fiber kapsamasıyla saran Türk Telekom’un bu çalışmaları sonucunda Türkiye’nin internet penetrasyonu %56’ya yükselmiş durumda. Şirketin ana hedeflerinden biri, dijitalleşmenin temel göstergelerinden olan bu oranı önce yüzde 76 olan Avrupa seviyesine getirip sonra daha da yukarılara çıkarmak.

Limitsiz İnternet dünyası ile kullanımlar arttı

2019’da AKN’nin kalkması ve limitsiz internet dünyasına geçiş ile birlikte internet kullanımları da önemli ölçüde artış gösterdi. Buna göre, TT abonelerinin aylık kişi başı sabit internet kullanımı, 2019 ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine, yani AKN’siz döneme göre yüzde 33 oranında artmış durumda. Öte yandan Türk Telekom, limitsiz internet paketlerine yönelik olarak yakın zaman önce başlattığı Jet Kampanya dahilinde yeni internet müşterilerine aynı fiyata ilk 6 ay boyunca 2 kat daha hızlı internet hizmeti sunuyor."

Türkiye’deki dijital dönüşümün en önemli aktörü Türk Telekom

Önal "Hiçbir coğrafi, fiziksel, bölgesel ayrım yapmadan ülkemizin dört bir köşesine iletişim teknolojilerini 178 yıldır götüren Türk Telekom, Türkiye’de dijital dönüşümün en önemli aktörü konumunda ve bu rolünü de daha uzun yıllar sürdürmeye kararlı. 2023 Türkiye’sine doğru hızla ilerlerken Türk Telekom ülkemize hizmet sorumluluğu ve görev bilinciyle, bir yandan altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da ülkemizi kalkındıracak yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye, teknoloji girişimlerini desteklemeye, Türkiye için değer yaratarak Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edecek" dedi.