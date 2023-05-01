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Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım

6. Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışında yer alan Türkan Şoray'a, yıllar önce bazı filmlerde uğradığı haksızlık karşısında sesini çıkaramayan kadın rolü oynadığı hatırlatıldı. Usta oyuncu, “Sonra gelen senaryolarda hakkına sahip çıkan olduk ama şimdi canavarım. Hakkımı arıyorum. Hepimiz haklarımızın farkındayız. Hiçbirimiz kendimizi ezdirmiyoruz” ifadelerini kullandı

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  • Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım - Magazin haberleri

    Türkan Şoray, Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 6. Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışında buluştuğu hayranlarına şarkı söyledi. Söyleşide bir araya geldiği hayranlarının isteğini kırmayan Şoray, ‘Kıskanırım Seni Ben’ adlı şarkıyı seslendirdi.

    Kitap okumanın önemine işaret ettiği söyleşide anne adaylarına seslenen Türkan Şoray, “Anne adayları ve kadınlar çocuklarına çok küçük yaşta kitap sevmeyi, kitap okumayı öğretsin” dedi.
  • Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım - Magazin haberleri

    "AMA ŞİMDİ CANAVARIM"

    Yıllar önce bazı filmlerde uğradığı haksızlık karşısında sesini çıkaramayan kadın rolü oynadığını hatırlatan Türkan Şoray, “Sonra gelen senaryolarda hakkına sahip çıkan olduk ama şimdi canavarım. Hakkımı arıyorum. Hepimiz haklarımızın farkındayız. Hiçbirimiz kendimizi ezdirmiyoruz” şeklinde konuştu.
  • Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım - Magazin haberleri

    "ÇOK ZOR DURUMDALAR"

    6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından ardından Merzifon’a gelen bir hayranına ve afetzedelere 'geçmiş olsun' dileğini iletip, büyük üzüntü duyduğuna değinen Türkan Şoray, “Onlar orada çok zor durumdalar. İnşallah seçimden sonra ilk yapacağım şey deprem bölgesine gitmek, onlarla sarılmak olacak” ifadelerini kullandı.
  • Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım - Magazin haberleri

    Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da fuarın açılışına renk katan Türkan Şoray’a günün anısına hediyeler verdi. 7 Mayıs'a kadar Merzifon Belediyesi Fuar Alanı'nda sürecek fuarda 100'den fazla yayınevi ve 200 şair, yazar ile ünlü isim yer alacak. İmza günleri ve konferanslar düzenlenecek.

    Fotoğraflar: AA, İHA

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