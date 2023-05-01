Türkan Şoray: Ama şimdi canavarım

"ÇOK ZOR DURUMDALAR"



6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından ardından Merzifon’a gelen bir hayranına ve afetzedelere 'geçmiş olsun' dileğini iletip, büyük üzüntü duyduğuna değinen Türkan Şoray, “Onlar orada çok zor durumdalar. İnşallah seçimden sonra ilk yapacağım şey deprem bölgesine gitmek, onlarla sarılmak olacak” ifadelerini kullandı.