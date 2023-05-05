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Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım

Kuşadası'nda düzenlenen bir söyleşide sevenleriyle bir araya gelen Türkan Şoray, kariyeri ve hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini söyleyen usta oyuncu, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Tam sevgiye doyamadım" dedi

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İHA
  • Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım - Magazin haberleri

    Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, düzenlenen söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

    Türkan Şoray, söyleşide gençlik yıllarını, sinemaya adım atma hikâyesini ve unutamadığı hatıralarını paylaştı.
  • Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım - Magazin haberleri

    "KUŞADASI'NA YERLEŞMEYİ ÇOK İSTERİM"

    Türkan Şoray, söyleşinin başında Kuşadası’na hayran kaldığını belirterek, "Sevgili Kuşadalılar hepinizi sımsıcak sevgiyle kucaklıyorum. Şu an karşımda çok güzel ve samimi insanlar görüyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Çok genç ve başarılı bir belediye başkanınız var. Kuşadası’na çok ısındım, çok sevdim. Buraya yerleşmeyi çok isterim" dedi.
  • Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım - Magazin haberleri

    "BABA SEVGİSİNDEN MAHRUM YAŞADIM"

    Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini belirten Türkan Şoray, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir" diye konuştu.
  • Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım - Magazin haberleri

    "FİLMLERDE HİÇ SUNİ GÖZYAŞI DÖKMEDİM"

    Sinema kariyerinin büyük bir bölümünün aşk filmleri çevirerek geçtiğini ifade eden Türkan Şoray, "Ben profesyonel oyunculuk dersi almadan sinemaya başladım. Kamera önünde hep iç güdülerim ve duygularımla oynadım. Oynayabilmeniz için aşkı kalbinizde hissetmeniz lazım. Hiçbir filmimde suni gözyaşı dökmedim. O yüzden kameranın çekime başlamasıyla durması arasında geçen sürede bütün duyguları hissederek ve yaşayarak karakteri canlandırdım" ifadelerini kullandı.
  • Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım - Magazin haberleri

    KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, "Ada Modern Sanat Galerisi, 2 yıl önce açıldı. Burada çok değerli sanatçıları ve eserlerini sizlerle buluşturduk. Türkan Şoray gibi Türk sinemasının en önemli sanatçılarından birini Kuşadası’nda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Türk insanının kalbine dokunduğu ve ailemizin içinden biri olduğu için Türkan Şoray'a teşekkür ediyorum" dedi.
  • Türkan Şoray: Baba sevgisinden mahrum yaşadım - Magazin haberleri

    Program sonunda usta sanatçı Türkan Şoray’a teşekkür plaketi takdim eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Türkan Şoray dendiğinde aklıma ilk 'Selvi Boylum Al Yazmalım' isimli film geliyor. Bu filmi en az 10 kere izledim. Muhteşem bir film. Orada geçen 'Sevgi emektir' repliğini kendi hayatımda da çok kullanırım. Bu replik sevginin gerçekten emek olduğunu ve aslında hayatta tercihimizi neyden yana kullanmamız gerektiği konusunda kararsız kaldığımızda bize emeği tercih etmemizi gösteren inanılmaz bir mesajdı. Tüm hemşehrilerim adına Kuşadası'na hoş geldiniz" dedi.

    Türkan Şoray'ın portresini okumak için tıklayınız

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