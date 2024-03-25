Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf

Stüdyoda, Ali Poyrazoğlu da vardı. Türkan Şoray; “Ali Poyrazoğlu ile yıllar önce bir Atıf Yılmaz filminde oynadık. Çok eğlendik, çok güzel çalıştık” dedi. Şoray ardından ‘Yerçekimli Aşklar: Kazandibi Tavukgöğsü’ adlı filmde rol aldığı Poyrazoğlu'nu esprili bir şekilde “Gel benim yakışıklı sevgilim” diyerek sahneye çağırdı.