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        Haberler Magazin Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf - Magazin haberleri

        Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf

        Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray, 'Ah Güzel İstanbul' filmindeki bir sahne nedeniyle filmde rol almaktan vazgeçtiğini söyledi. Şoray, ardından kendisi yerine Müjde Ar'ın rol aldığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:51
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        Türkan Şoray, Müjdat Gezen’in YouTube programı ‘Müjdat Gezen ile Bizim Ev’e konuk oldu.

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        Stüdyoda, Ali Poyrazoğlu da vardı. Türkan Şoray; “Ali Poyrazoğlu ile yıllar önce bir Atıf Yılmaz filminde oynadık. Çok eğlendik, çok güzel çalıştık” dedi. Şoray ardından ‘Yerçekimli Aşklar: Kazandibi Tavukgöğsü’ adlı filmde rol aldığı Poyrazoğlu'nu esprili bir şekilde “Gel benim yakışıklı sevgilim” diyerek sahneye çağırdı.

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        Ali Poyrazoğlu, Türkan Şoray ile öpüşme sahnesine nasıl hazırlandığını anlattı: Diş macunu almalarını istedim. Sigara içiyordum o zaman, ağzım kokmasın istedim. Mentollü ağız spreyi kullandım. Hiç zorluk çıkarmadı. Şimdi değişmiş, zorluk çıkarıyor.

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        Türkan Şoray konuşmasının bir yerinde ise 'Ah Güzel İstanbul' filminde senaryoya bayıldığını söyleyerek; "Bir sahne var, Kadir İnanır kamyon şoförü, seferden geliyor ama inanılmaz bir sevişme sahnesi... Yapamam diyorum... Sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı" dedi.

        #Türkan Şoray
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