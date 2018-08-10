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Turkcell, 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü olduklarını belirterek, "24 aylık dönemde ciromuzu yüzde 52, EBİTDA’mızı yüzde 107 artırdık. Sadece ikinci çeyrekte yüzde 18,3 büyüdük." ifadelerini kullandı

10.08.2018 - 12:15 | Güncelleme: AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü olma vizyonuyla yola devam eden Turkcell, bu başarı hikayesini, finansal sonuçları ve dijital ihracatıyla da taçlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye’de dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini kurduk. Altyapı, işimizin olmazsa olmazı. Ancak biz asıl farkı 1440 stratejimizle yaratıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi olduğunu belirten Terzioğlu, “Biz 32 dakikayla tatmin olmadık. Buna ek olarak bugün müşterilerimiz, fizy ile 24 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıyor, 30 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Yani, bugün müşterilerimizle ilişkimiz toplamda 150 dakikayı aşmış durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

 CEP TELEFONU HALA EN UCUZ EĞLENCE

 Kaan Terzioğlu, telekom sektörünün makro etkilere az duyarlı bir sektör olduğuna da işaret ederek, "Aslında işin gerçeği, halkın en ucuz eğlence kaynağı cep telefonu. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. Türk insanı, dünyanın en çok internet tüketenleri arasında 5’inci sırada yer alıyor. Dünyada birinci ise aylık 11 GB ile Finlandiya. Turkcell’de 4.5G ile tüketiciler iki kat fazla data harcarken, kişi başı tüketim de aylık 7GB’a ulaştı. 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. 24 aylık dönemde ciromuzu yüzde 52, EBİTDA’mızı yüzde 107 artırdık. Sadece ikinci çeyrekte yüzde 18,3 büyüdük." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell’in dijital ihracatı ile ilgili bilgi veren Terzioğlu, şunları kaydetti:

“Sadece yerlileşmekle kalmıyor, uygulamalarımızla teknoloji ihracatında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bugün Moldcell müşterilerine bizden satın aldığı BiP’i kendi dijital servisi olarak sunuyor. Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından, Doğu Avrupa’dan operatörler ziyaretimize geliyor. Hikayemizi dinliyor ve uygulamalarımızı inceliyorlar. İşte bu 'dijital ihracat' dediğimiz sürecin en somut kanıtı. Böylece biz de büyüyoruz, sektör de... Sektörde sağlıklı bir ortam olunca, bundan rakipler de faydalanıyor.”

 "YENİ TÜRKİYE SÖYLEMİ ‘ORTAK YAPMAK’ OLMALI"

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, dijitalleşecek Türkiye’nin çözmesi gereken konuların başında fiberin geldiğine işaret etti. Binali Yıldırım’ın inisiyatifiyle bir protokol imzalandığını hatırlatan Terzioğlu, “Buna göre 'fiber altyapısını paylaşacağız' dedik. Paylaşmak, mevcudu paylaşmaktır. Bu konu mevcudu paylaşmakla bitecek bir konu değil. Yenisini yapmamız lazım. Yenisini yapmak için de farklı bir iş modeli gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye’deki 6 milyon hanede fiber olduğunu bildiren Terzioğlu, “Oysa ülkemizde 22 milyon hane bulunuyor. Diğer hanelere de götürmemiz gerekiyor. 3 şirketin her birinin bunu aynı anda yapmasının imkanı bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki fiber altyapının değerinin sadece 2-3 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Terzioğlu, Almanya’da ise bu rakamın 60 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Gerekiyorsa herkes elindeki fiberleri versin ve yeni bir şirket kurulsun. Bütün fiberleri yeni bir şirket altında birleştirip ilgili şirkete de 'sen Türkiye’nin her yerine fiber döşeyeceksin' demek gerekiyor. İstanbul’dan Ankara’ya 3 tane ayrı otoban yapmadığımız gibi, herkesin kendi otobanını yapması da söz konusu olamaz. Eski Türkiye’de paylaşmak yeterliydi, yeni Türkiye için yeni bir yapı lazım. 'Paylaşmak' eski Türkiye’nin söylemiydi. Yeni Türkiye’nin söyleminin 'ortak yapmak' olması gerekiyor."

 “TÜRK HALKI, TÜRK İNSANI DEVLETİNE SAHİP ÇIKAR”

Kaan Terzioğlu, son dönemde gündemde olan Amerika ambargosuna da işaret ederek, “Türk halkı, Türk insanı devletine sahip çıkar. Ambargo gibi metotlarla halkla devleti kimse ayrı düşüremez. Tam tersi, böyle şeyler insanları birleştirir. Ümit ediyorum ki Türkiye’de de böyle olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ambargonun köhnemiş fiziksel dünyanın silahları olduğunu belirten Terzioğlu, Rekabet Kurulu'nun Google ile ilgili adımlarına ilişkin de “geç bile kalınmıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Terzioğlu, şunları kaydetti:

“Dünyanın hiçbir ülkesinde, Amerika da dahil, Google’ın yüzde 98 pazar payı yoktu. Büyük ülkelere baktığınızda, Çin’in Baidu’su, Güney Kore’nin Naver’ı, Rusya’nın Yandex’i var. Türkiye’nin de Yaani’si oldu. Bugün bizim Yaani ile yüzde 5’in üzerinde bir payımız oldu. Bu pay daha da yükselerek yüzde 30-35’lere gelecektir. Dijitalleşmede ülke olarak çok ilerideyiz. Kendimize uygun bir politika izleyeceksek dijitale sahip çıkmamız lazım. En önemlisi de Türkiye’nin datasına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu amaçla veri merkezi yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Son olarak İzmir’deki veri merkezimizin açılışını yaptık. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz.”

 “TÜRKİYE KAZANIRSA, HEPİMİZ KAZANIRIZ”

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, dijitalleşmeyle birlikte dünyanın köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti.

Terzioğlu, “Turkcell Yönetim Kurulu’ndan Bekir Pakdemirli Tarım Orman Bakanı, CFO’muz Bülent Aksu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Bu arkadaşlarımız yetkinleriyle Türkiye’ye büyük katkılar sunacak. Biliyorum ki Türkiye’nin kazandığı yerde, bizim kaybetme ihtimalimiz yok.” ifadelerini kullandı.

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