Turkcell
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Turkcell dünya devleriyle 5G destekli araç haberleşmesi projesini geliştirecek

Turkcell, araç haberleşmesi konusunda yaptığı 5G çalışmaları ile Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirildiği Horizon2020’den hibe almaya hak kazandı

30.08.2018 - 11:01 | Güncelleme:

Proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Turkcell’in bu projesi, zorlu rekabet koşulları sebebiyle çok düşük bir kabul oranına sahip Horizon2020’den 5G araç haberleşmesi konusunda destek alan Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 5G teknolojilerinin tasarlanıp geliştirilmesi, ülkemizin bu alanda bilgi birikiminin artması ve daha fazla söz sahibi olması amacıyla yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerini, önemli bir hibe desteği ile taçlandırdı. Dünyada 5G araştırmaları için ayrılmış en büyük fon kaynağı olan, Avrupa Komisyonu ve 5G için teknoloji geliştiren kuruluşların birlikte planladıkları çağrılara göre Ar-Ge proje önerilerini değerlendiren Horizon2020 programına yapılan Turkcell’in 5G-MOBIX isimli proje başvurusu kabul edildi. Bu proje, 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda AB fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

TIR’ların ulaşımında tasarruf sağlayacak

5G MOBIX’in uluslararası düzeydeki çalışmalarının Türkiye ayağında, konvoy (platooning) servisine odaklanılıyor. Proje ile belirli rotalar üzerinde giden TIR’ların kendileriyle aynı rotada ilerleyen diğer TIR’larla konvoy oluşturması, arkadaki şoförlerin dinlenmesi ve araçların öndekilere yaklaşarak yol rüzgarından daha az etkilenmesiyle yakıt tasarrufu yapılması sağlanıyor. Burada araçlar arası iletişim kullanılarak TIR’ların birbirlerini yakın bir mesafeden takip edebilmesi mümkün hale geliyor. Türkiye-Yunanistan sınırında test edilecek sistem, en öndeki TIR’ın yol görüntülerini arkadaki TIR’lara gönderecek ve şoförler en öndeki aracı kullanıyormuş gibi yolu izleyebilecek.

‘Geleceğin ulaşım teknolojilerine yön veriyoruz’

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell şebekesinde 5G için altyapımızı hızla hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda Turkcell olarak 5G ile geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verecek projemizin uluslararası alanda destek bulması bizim için son derece önemli. Proje kapsamında sürücüsüz araç teknolojileri ve otonom iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız.  Bu şekilde  5G ile birlikte yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün içinde yer alarak ona yön veren olmaktan dolayı da mutluyuz” dedi.

Dünya devleri MOBIX projesinde buluşuyor

Araç haberleşmesi için 5G-destekli yenilikçi teknolojileri hayata geçirmeyi hedefleyen 5G-MOBIX projesinde Ericsson ve Nokia gibi dünyanın önde gelen telekom altyapısı üreticilerinin yanı sıra Daimler, PSG ve Renault gibi araç üreticileri ve telekom operatörlerinden COSMOTE, KPN ve Telefonica yer alıyor. Projede Türkiye’den Turkcell dışında Ford Otosan, Aselsan ve Ericsson Türkiye çalışmalarda görev alıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.