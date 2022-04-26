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Türkevi'nde Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerine 'barış' iftarı

New York'ta Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyeleri, Türkevi'nde "barış iftarı"nda bir araya geldi

Türkevi'nde 'barış' iftarı
Türkevi'nde 'barış' iftarı
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AA

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen programda, ramazanda Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerinin aynı çatı altında ve aynı masa etrafında "barış" için bir araya geldiğini belirterek, bu iftarın örnek teşkil etmesini diledi.

Özgür, Hristiyanlar ve Yahudilerin bu yıl ramazan ile aynı döneme denk gelen Paskalya ve Hamursuz bayramlarını da kutladı.

New York'taki Yahudi toplumu temsilcisi Haham Joseph Potasnik ise bu kadar ayrışmanın yaşandığı bir dönemde farklı toplum ve dinlerin mensuplarını bir araya getiren Başkonsolos Reyhan Özgür'e teşekkür ettiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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