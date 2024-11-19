Türkiye: 0 - Almanya: 2 | MAÇ SONUCU
U20 Milli Takım, UEFA U20 Elit Lig normal sezon 5. hafta karşılaşmasında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.
UEFA U20 Elit Lig normal sezon 5. hafta maçında U20 Milli Takımımız ile Almanya karşı karşıya geldi. Riva'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Almanya oldu.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri Damion Downs attı. Downs, 45+2 ve 61. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Türkiye grupta 2 puanda kaldı. Almanya ise puanını 12'ye yükseltti.
U20 Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Almanya, Çekya deplasmanına konuk olacak.