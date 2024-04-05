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        Haberler Dünya Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

        Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildi. Antlaşmadan Rusya'nın çekilmesinin ardından NATO da antlaşmayı askıya almıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:15
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        Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi
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        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) durdurulmasına karar verdi.

        AKKA'nın, Türkiye ile antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.

        AKKA, 1990 yılında imzalanmış ve 1992 yılında da Bakanlar Kurulunca onaylanmıştı.

        2023 Kasım ayında NATO, Rusya'nın çekilmesinin ardından Soğuk Savaş döneminden kalma Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya almıştı.

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