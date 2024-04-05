Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildi. Antlaşmadan Rusya'nın çekilmesinin ardından NATO da antlaşmayı askıya almıştı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) durdurulmasına karar verdi.
AKKA'nın, Türkiye ile antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.
AKKA, 1990 yılında imzalanmış ve 1992 yılında da Bakanlar Kurulunca onaylanmıştı.
2023 Kasım ayında NATO, Rusya'nın çekilmesinin ardından Soğuk Savaş döneminden kalma Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nı askıya almıştı.