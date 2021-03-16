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Türkiye Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor? Türkiye Azerbaycan vizesiz kalma kaç gün?

Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat ile ilgili oldukça önemli bir son dakika kararı alındı. Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre kimlikle giriş ve vizesiz kalma süresi belli oldu. Peki Türkiye Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor?

Türkiye Azerbaycan kimlikle giriş ne zaman başlıyor? Türkiye Azerbaycan vizesiz kalma kaç gün?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

TARİH BELLİ OLDU!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye ile Azebaycan arasında yeni kimlikle sayahat döeeminin başlayacağı tarihi duyurdu.

EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" paylaşımını yapmıştı

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