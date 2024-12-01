Türkiye Barolar Birliği'nden Özel'e tepki

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadelerin, avukatları rencide ettiği ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuk devletinin, bağımsız yargının, temel hak ve özgürlüklerin savunulmasına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, bu kavramların güvencesi olan ve tam anlamıyla yaşama geçmesi için mücadele eden avukatların ve avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeleri kabul edilemez buluyor, toplumun gözü önünde olan siyaset kurumu temsilcilerinin avukatlık mesleği hakkındaki söylemlerinde daha özenli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz."

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözlerini kınadı. Ağdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözleriyle ilgili açıklama yazılı açıklama yaptı.

Özel'in, Gürlek hakkında kullandığı, "... Savcılığı bırak, avukatlık yap..." şeklindeki ifadeleri kınayan Ağdemir, avukatlığın, hukukun üstünlüğünü savunan, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini koruma görevi üstlenen, toplumun adalet duygusunun teminatı olan kutsal bir meslek olduğunu belirtti. REKLAM "SAYIN ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINDA KULLANDIĞI ÜSLUP, AVUKATLIK MESLEĞİNİ KÜÇÜMSER NİTELİKTEDİR" Başkan Ağdemir, şunları kaydetti: "Siyasi tartışmaların gündemine mesleğimizin araçsallaştırılarak alınması, avukatlık mesleğinin onuruna ve toplumsal itibarına zarar vermektedir. Bu tür açıklamalar, avukatların ve yargının tüm unsurlarının fedakarca yürüttüğü çalışmaların görmezden gelinmesi anlamına gelir ve hukuk devleti anlayışına gölge düşürür. Sayın Özel'in açıklamalarında kullandığı üslup, avukatlık mesleğini küçümser niteliktedir ve toplumda avukatların rolüne dair yanlış bir algı oluşturma tehlikesi taşımaktadır."