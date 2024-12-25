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        Haberler Spor Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor - Basketbol Haberleri

        Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor

        Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:36
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        TBF geleceğin yıldızlarını arıyor
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde 2011-2014 doğumlu lisanslı veya lisanssız sporcuların ücretsiz katılım sağlayabileceği taramaların birinci etabı 18-19 Ocak'ta, ikinci etabı ise 27-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Taramalarda seçilen sporcuların bireysel gelişimlerine yönelik eğitim kampları düzenlenecek.

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