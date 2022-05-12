Türkiye bu olayı konuşacak

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında yine inanılmaz olaylar yaşandı. Programa İzmir Menemen’den katılan Halil Korkut Akın, yanında 2 Pomeranian cinsi köpeği ile stüdyoya geldi. Eski eşi Necla G.’nin 5 Mart tarihinde 13 tane Pomeranian cinsi köpeğini alıp kaçtığını iddia etti. Akın, eşinin bunu günler öncesinden planladığını ve köpeklerinin can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.



Eski eşinin daha önce köpeklerinin ses tellerini çok havladıkları gerekçesiyle kestiğini vurgulayan Akın, köpeklerini evladı gibi sevdiğini belirtti. Kaçırılan 13 köpeğin içinde köpek yarışmasında şampiyon olanların da bulunduğunu belirten Akın, “Bu sene de yarışmaya gidecektik, buraya geldik” dedi.

ESKİ EŞİNİN KAÇIRDIĞI KÖPEKLERİNDEN BAHSEDERKEN AKIN’IN GÖZLERİ DOLDU

Suçlanan Necla G.’nin oğlu Metehan Bey canlı yayına bağlandı, annesini savundu. Annesinin köpeklere çok iyi baktığını söyleyen Metehan, “Köpekler şimdi nerede?” sorusuna ise yanıt veremedi.



Haftalardır köpeklerinden haber alamayan Akın ise “Eşimi değil, köpeklerimi istiyorum!” diyor ve köpeklerine kavuşacağı anı büyük bir umutla bekliyor.



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