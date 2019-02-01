"ÇUKUR" GÜNDEMİ DUVAR YAZILARIYLA TUTUYOR!
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, her pazartesi akşamı zirveyi göğüsleyen ‘Çukur’ dizisinde yer alan duvar yazıları, ilk sezondan itibaren izleyiciler tarafından da çok konuşuldu. Geçtiğimiz birkaç bölümde Öykü Arin ve Ayşen Gruda’yı unutmayan ‘Çukur’, gündemi duvar yazılarıyla tutuyor.
Geçtiğimiz sezon ‘Çukur’un sokaklarında görülen “Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir” sözü, kısa sürede herkesin hafızasına kazındı. Fenomen dizinin her yeni bölümünde bu duvar yazısına yenileri eklendi. “Olmadıkça zorladık, zorladıkça olmadı”, “Önce hayaller ölür, sonra insan”, “Madem olacağı yoktu, neden olur gibi oldu?” ve niceleri, en az Çukur ve Karakuzular amblemi kadar çok konuşuldu.
Yayınlanan son bölümde gördüğümüz iki duvar yazısı ile ‘Çukur’, gündemden de uzak kalmadığını gösterdi. Dizi ekibi, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren usta sanatçı Ayşen Gruda’yı özel bir duvar yazısıyla andı. Gruda’nın stencil çizimiyle birlikte “Cennete gidecekmiş iki gözümün çiçeği” yazısı, ekran başındakileri de derinden etkiledi.
FORVET İSTİYORUZ!
Aynı bölümde izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer duvar yazısı da; “Forvet istiyoruz!” oldu. ‘Çukur’un takipçileri bu yazıyı, son günlerde futbol dünyasının gündeminde olan taraftarların forvet ısrarına gönderme olarak yorumladı.
Fenomen dizi, duvar yazılarında kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin’i de unutmadı. Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili başta olmak üzere pek çok oyuncunun izleyicilere çağrıda bulunduğu kök hücre bağışının önemine ‘Çukur’un duvarlarında “Öykü Arin’e umut ol! Kök hücre bağışı hayat kurtarır” şeklinde yeniden dikkat çekildi.
ÇUKUR 50. BÖLÜM İZLE
‘Çukur’, heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Şubat Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!
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