Türkiye'de en çok aranan meslekler
İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları yayımlandı. İşte geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de en fazla açık iş olan 20 meslek
Giriş: 22.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:55
1
Garson (Servis Elemanı)
2
Makineci (Dikiş)
3
Satış Danışmanı / Uzmanı
4
Temizlik Görevlisi
5
Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)
6
Kasiyer
7
Şoför-Yük Taşıma
8
Paketleme İşçisi
9
Konfeksiyon İşçisi
10
Şoför (Yolcu Taşıma)
11
Kaynakçı
12
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
13
Ön Muhasebeci
14
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
15
CNC Torna Tezgâhı Operatörü
16
Ambar/Depo Görevlisi
17
Satış Temsilcisi / Plasiyer
18
Satış Elemanı / Danışmanı