Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'deki okullaşma ve eğitime erişme oranı yüzde 90 şeklinde gösteriliyor. engelliler içinse bu oran yüzde 9'dur. Arada 10 misli fark var" dedi.

AA'nın haberine göre; İçli, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki engellilerin haklarını almak ve korumak için örgütlü olarak çok büyük mücadeleler verdiklerini söyledi.

Türkiye'de engelli hakları konusunda son 30 yılda büyük ilerlemeler yaşandığını dile getiren İçli, "Resmi rakamlara göre, Türkiye'de 10 milyon civarında engelli sayısı olduğu söyleniyor. Bunun için de biz birlikte hareket etmeyi en önemli düsturumuz olarak kabul ettik. Bu konuda da şimdi bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'nin her şehrindeki engelli sivil toplum örgütlerini, il engelliler meclisleri şeklinde bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye Engelliler Meclisi'nin 2020 yılı Mayıs ayında Ankara'da toplanacağını aktaran İçli, toplantılarda engelli stratejilerini, eylem planlarını ve politikalarını belirleyerek, talepleriyle birlikte TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gideceklerini vurguladı.

"ARADA 10 MİSLİ FARK VAR"

İçli, engellilerin mevzuat noktasında haklarının yüzde 90'ını elde etmelerine rağmen uygulama noktasında bunların karşılıklarını göremediklerini savundu.

Türkiye'deki bütün engellilerin eğitimlerinin istenilen düzeyde olmadığını kaydeden İçli, şöyle devam etti:"Milli Eğitim Bakanlığı'mızın internet adresinde Türkiye'deki okullaşma ve eğitime erişme oranı yüzde 90 şeklinde gösteriliyor. Engelliler içinse bu oran yüzde 9'dur. 9 nere, 90 nere. Arada 10 misli fark var. Arada bir uçurum var. Bu uçurumu da hızlı bir şekilde kapatmamız lazım."

İftar programına, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Süha Sağlam, Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İsmail Acar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ve çok sayıda görme engelli katıldı.

Konuşmaların ardından Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Doğan, retina hastalıkları konusunda sunum yaptı.