Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'de engellilerin eğitime erişim oranı yüzde 9

AA

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'deki okullaşma ve eğitime erişme oranı yüzde 90 şeklinde gösteriliyor. Engelliler içinse bu oran yüzde 9'dur. Arada 10 misli fark var" açıklamasında bulundu

Türkiye'de engellilerin eğitime erişim oranı yüzde 9

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'deki okullaşma ve eğitime erişme oranı yüzde 90 şeklinde gösteriliyor. engelliler içinse bu oran yüzde 9'dur. Arada 10 misli fark var" dedi.

AA'nın haberine göre; İçli, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki engellilerin haklarını almak ve korumak için örgütlü olarak çok büyük mücadeleler verdiklerini söyledi.

Türkiye'de engelli hakları konusunda son 30 yılda büyük ilerlemeler yaşandığını dile getiren İçli, "Resmi rakamlara göre, Türkiye'de 10 milyon civarında engelli sayısı olduğu söyleniyor. Bunun için de biz birlikte hareket etmeyi en önemli düsturumuz olarak kabul ettik. Bu konuda da şimdi bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye'nin her şehrindeki engelli sivil toplum örgütlerini, il engelliler meclisleri şeklinde bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye Engelliler Meclisi'nin 2020 yılı Mayıs ayında Ankara'da toplanacağını aktaran İçli, toplantılarda engelli stratejilerini, eylem planlarını ve politikalarını belirleyerek, talepleriyle birlikte TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gideceklerini vurguladı.

"ARADA 10 MİSLİ FARK VAR"

İçli, engellilerin mevzuat noktasında haklarının yüzde 90'ını elde etmelerine rağmen uygulama noktasında bunların karşılıklarını göremediklerini savundu.

Türkiye'deki bütün engellilerin eğitimlerinin istenilen düzeyde olmadığını kaydeden İçli, şöyle devam etti:"Milli Eğitim Bakanlığı'mızın internet adresinde Türkiye'deki okullaşma ve eğitime erişme oranı yüzde 90 şeklinde gösteriliyor. Engelliler içinse bu oran yüzde 9'dur. 9 nere, 90 nere. Arada 10 misli fark var. Arada bir uçurum var. Bu uçurumu da hızlı bir şekilde kapatmamız lazım."

İftar programına, Türkiye Körler Federasyon Başkanı Süha Sağlam, Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İsmail Acar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsün Ateş Doğan, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ve çok sayıda görme engelli katıldı.

Konuşmaların ardından Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Doğan, retina hastalıkları konusunda sunum yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları durduruldu
GÜNDEMKayıp Ecrin için yeni karar
Cuma saati 17 Mayıs 2019 kaçta? (il il) Cuma namazı için öğle ezanı vakti kaçta? Diyanet İstanbul Cu
GÜNDEM17 Mayıs İstanbul Cuma saati kaçta?
TSK'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı
GÜNDEMTSK'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı
Çığ felaketinden iki ayrı ceza çıktı
GÜNDEMÇığ felaketinden iki ayrı ceza çıktı
Cuma Hutbesi 17 Mayıs 2019! Peygamberimizin tarifiyle hayırlı Müslüman! Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi
GÜNDEMCuma Hutbesi 12 Mayıs 2019!
İşte baba yüreği! Önce yürüdü şimdi koşacak!
GÜNDEMÖnce yürüdü şimdi koşacak!
Bandırma Vapuru’nu İstanbul’dan Samsun’a götüren ama gölgede kalan 25 kahraman denizci!
GÜNDEMBandırma Vapuru’nun 25 gizli kahramanı
Dünya Telekomünikasyon Günü nasıl ortaya çıktı? 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlanıyor
GÜNDEMDünya Telekomünikasyon Günü kutlanıyor
Cuma mesajları 2019! 17 Mayıs'a özel resimli cuma mesajları ile sevindirin... Hayırlı Cumalar!
GÜNDEMEn güzel cuma mesajları ve sözleri!
İBB: Adalar'da atlı faytona şimdilik devam
GÜNDEMAdalar'da atlı faytonlar ne olacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X