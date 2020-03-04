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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı ile mülteci gerçeği ve Avrupa'nın ikiyüzlü tavrı bir kez daha su yüzüne çıktı.

Göç İdaresi'nin güncel verilerine göre Türkiye'de halen 3.5 milyonu aşkın Suriyeli mülteci Türkiye'de bulunuyor. Avrupa'daki büyük kentlerin nüfuslarına bakınca bu sayının büyüklüğü daha dikkat çekici oluyor. Türkiye'deki Suriyeli sayısı; Paris, Berlin, Madrid, Roma gibi başkanetlerin nüfuslarını geride bırakıyor. Sadece 8 milyonu aşan nüfusuyla Londra, Türkiye'nin toplam mülteci sayısını geride bırakabildi.

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Türkiye'nin gitmeye zorlamadığı ama gitmek isteyene kapıları açtığı mülteciler Edirne'den sınırı geçmeye çalışıyor.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 4, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını 135.844 olarak açıkladı.

Sınırı geçem mültecilere sert müdahale eden ve kurşun sıkan Yunan güvenlik güçleri, 2 mültecinin ölümüne neden oldu.

AK Parti grup toplantısında bu tutuma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet etti.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 4, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda 1'ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" ifadelerini kullandı.