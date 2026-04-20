        Haberler Sağlık Türkiye'de kalp krizi yaşı 35'e düştü

        Türkiye'de kalp krizi yaşı 35'e düştü

        Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Kılıç, son yıllarda kalp krizi vakalarının arttığına ve yaş ortalamasının ciddi şekilde düştüğüne dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Kalp krizi riskinin artmasında en önemli etkenlerin başında sağlıksız beslenme alışkanlıklarının geldiğini belirten Kılıç, toplumda karbonhidrat, yağ ve tuz ağırlıklı beslenmenin yaygın olduğunu ifade etti

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:25 Güncelleme:
        Özellikle işlenmiş ve endüstriyel gıdaların fazla tüketildiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Kılıç, "Daha çok sebze, meyve ve yeşillik ağırlıklı, sıvıdan zengin Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli. Tuz tüketimi azaltılmalı, kızartma ve hamur işlerinden uzak durulmalı" dedi.

        "YÜRÜYÜŞ VE DÜZENLİ KONTROL HAYAT KURTARIYOR"

        Fiziksel aktivitenin önemine de değinen Kılıç, her gün düzenli ve tempolu yürüyüş yapılmasının kalp sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Diyabet ve tansiyon hastalarının ise düzenli takip ve kontrol altında olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, hastaların en büyük hatalarından birinin şikayetleri önemsememek olduğunu söyledi.

        Özellikle göğüste baskı ve sıkışma hissi, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Kılıç, bu tür şikayetlerin sırta, kola, boyuna veya çeneye yayılması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

        "KALP KRİZİ YAŞI 35'E KADAR DÜŞTÜ"

        Genç yaş grubundaki risk artışına dikkat çeken Doç. Dr. Oğuz Kılıç, "10-15 yıl önce kalp krizi yaşı 60-65 civarındayken, bugün 35-40 yaşlara kadar düşmüş durumda. Bunun en önemli nedenlerinden biri sigara ve alkol kullanımının artmasıdır" diyerek gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyardı.

