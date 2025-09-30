Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu

        Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu

        Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel sürenin 2024'te 17,2 yıl olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

        Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024'te 17,2 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

        EN YÜKSEK MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ KARABÜK VE İSTANBUL'DA

        İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yılla Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 18,9 yılla Bayburt, 18,6 yılla Ankara, 18,5'er yılla Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yılla Şanlıurfa ve Şırnak olurken bu illeri sırasıyla 14,6 yılla Muş, 14,7 yılla Ağrı ve 15,2 yılla Mardin takip etti.

        REKLAM

        EĞİTİM SÜRESİ KADINLAR İÇİN 17,6, ERKEKLER İÇİN 16,7 YIL OLDU

        İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2024'te bir önceki yıla göre toplamda 3,4 azaldı. Muhtemel eğitim süresi erkeklerde yüzde 3,8'lik düşüşle 16,7 yıl, kadınlarda yüzde 3 azalışla yüzde 17,6 yıl oldu.

        Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

        Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken değerin en düşük olduğu iller kadınlarda Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin izledi.

        CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE ARTTI

        Kadınların erkeklere oranına göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi ise 2024'te 1,05 olarak belirlendi. 2018'de 0,97 olan endeks, 2024'te 0,08 puan artışla kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

        Endeksin en yüksek olduğu 5 il 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09'ar ile Çankırı ve Karaman olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97'şer ile Bitlis ve Siirt, 0,99'ar ile Erzurum ve Muş olarak sıralandı.

        MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ NEDİR?

        Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor.

        Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!