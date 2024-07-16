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        Haberler Gündem Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum! - Güncel haberler

        Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

        İzmir'in Bergama, Çanakkale'nin Bayramiç, Denizli'nin Merkezefendi, Manisa'nın Soma, Hatay'ın Belen, Adıyaman'da, Aydın'da, Muğla'da, Edirne'de, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinde yangın çıktı. Aydın'da, Muğla'da, Edirne'de, Manisa'nın Soma, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Hatay'ın Belen, Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Adıyaman'da, İzmir'in Bergama, Çanakkale'nin Bayramiç ilçelerindeki yangınlara ekipler müdahale ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:22
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        Türkiye'de orman yangınları!
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        İzmir'in Bergama, Çanakkale'nin Bayramiç, Denizli'nin Merkezefendi, Manisa'nın Soma, Hatay'ın Belen, Adıyaman'da, Aydın'da, Muğla'da, Edirne'de, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinde yangın çıktı.

        İZMİR

        İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

        Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ekiplerin, tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan ve dün akşam kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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        İlçenin Saraycık ve Kaykılar köyleri arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçrayan yangın devam ediyor.

        Ekiplerin çalışmasıyla dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının tamamen kontrol altına alınıp söndürülmesine çalışılıyor.

        Sabah saatlerinde alevlere müdahalelerini yoğunlaştıran ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        DENİZLİ

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinesi ile ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        MANİSA

        Manisa'nın Soma ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Manisa Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada gece boyu müdahale edilen ve havanın aydınlanmasıyla ekip sayısı artırılan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

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        Yangını söndürmek için çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür eden Ünlü, "Soma Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını bugün saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Başlamasından itibaren 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile yapılan müdahaleyle alevlerin yayılımının durdurulduğu ancak bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri sakinleri ise evlerine geçebilmek için yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyor.

        Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da AA muhabirine tehlikenin sona erdiğini belirterek, akşama kadar tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam edeceklerini, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

        Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kara ve havadan çok sayıda takviye ekip yönlendirilmiş, Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri tahliye edilmişti.

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        HATAY

        Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        AYDIN

        Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

        Yoğun dumanın yükseldiği yangının söndürülmesi çalışmalarına Efeler Belediyesi ekipleri de destek verdi. Müdahalenin kolaylaşması için deponun bir bölümü iş makineleriyle yıkıldı.

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        Alevlerin söndürüldüğü yangında depoda hasar oluştu.

        TEKİRDAĞ

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Köseilyas Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        MUĞLA

        Muğla'da, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanlarda 11 bölgede çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

        Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle farklı noktalara yıldırım düştü.

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        Muğla ve ilçelerindeki ormanlık alanlarda 11 bölgede, yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

        Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar söndürüldü.

        EDİRNE

        Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki bir ağıla sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 dekar tarım arazisi zarar gördü, ağılda maddi hasar oluştu.

        ADIYAMAN

        Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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