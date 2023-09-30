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        Haberler Sağlık Türkiye'de son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldı

        Türkiye'de son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:27
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        Bakan Koca duyurdu! Son 1 yılda 39 hastaya kalp nakli
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, kardiyovasküler cerrahi ameliyatları ve kalp nakilleri konusunda bazı bilgiler aktardı.

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin birinci sıradaki nedeninin kalp damar hastalıkları olduğunu belirten Koca, her yıl dünyada yaklaşık 18 milyon kişinin kalp hastalıkları ve inme nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2030'da bu sayının 23 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

        Türkiye'de ölümlerin yüzde 40-50'sinin kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşandığını bildiren Koca, "Türkiye'de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70 binin üzerindedir. Bu ameliyatların yüzde 73'ü koroner baypas cerrahisi, yüzde 15'i kapak cerrahisi, yüzde 4'ü aort cerrahisi ve yüzde 8'i konjenital kalp cerrahisidir." ifadelerini kullandı.

        "ANKARA, ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE İZMİR'DE 15 KALP NAKLİ MERKEZİ VAR"

        Koroner arter hastalığı, diyabet, romatizmal ve dejeneratif kapak hastalıkları, hipertansiyon ve genetik kardiyomyopatiler, obezite, yüksek tansiyon, kolesterol ve sigara kullanımının dünyada ve Türkiye'de kalp sağlığını tehdit eden en önemli unsurlar olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti: "Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu gibi, ön sıralardaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'i önlenebilmektedir. Bu risk faktörlerine karşı dikkatli olmanızı ısrarla öneriyoruz. Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de 15 kalp nakli merkezi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir. Organ bağışı konusundaki ön yargıların daha hızlı aşılmasını umut ediyoruz. Hayatınız için kalbinize iyi bakın. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kutlu olsun."

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