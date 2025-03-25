Türkiye'deki 10'uncu vaka! Anne karnında ölen ve yaşayan kardeşler doğuma kadar birlikte kalacak

Ankara'daki hastaneye giden aileye şu an için müdahale yerine takip edilmesi önerilmesi üzerine aile Batman'a geri döndü. Bir süre sonra tekrar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Dr. Bülent Babaoğlu'na kontrole giden annenin yapılan kontrollerinde 350 gram olan ikiz bebeğe giden kan akışının azaldığı ve kalp atışlarının durmak üzere olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE'DEKİ 10'UNCU VAKA

Aileyle görüşen Dr. Babaoğlu, bebeğe anne karnında müdahale edilmesi gerektiği aksi taktirde bebeğin anne karnında ölmesi durumunda hem ikizini hem de annesini zehirleyebileceği söylendi.

Ailenin kararı üzerine Türkiye'de bugüne kadar görülen 10'uncu vaka olan anneye mikro dalgayla anne karnına girilerek gelişim geriliği ve kalp atışı durma noktasına gelen ikiz bebeğe giden kordonlar tıkatılarak kan akışı kesildi. Böylece hem anne hem ikizlerden biri sağlığına kavuşmuş oldu. İlk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan anne Büşra ve baba İslam Güneş, çocuklarını kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

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Yaklaşık 8 ay önce Batman'a geldiğini söyleyen Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Uzman Doktor Bülent Babaoğlu, Türkiye genelinde ortalama hasta sayısı günde 10-15 iken Batman'da 40'ın altına düşmediğini kaydetti.

Bu yoğunluğa rağmen Türkiye'de ender görülen müdahaleleri de gerçekleştirdiklerini belirten Babaoğlu, "Bu süreçte yaptığımız bazı girişimsel müdahaleler de oluyor. Bunlarda biri tek yumurta ikizi monokoryonik bir gebede bebeklerden birisi 1 kilogram iken diğeri 350 gramdı yani gelişme geriliği vardı. Takiplerde gelişme geriliği olan bebeğe anneden giden kan akımlarının azaldığı ve geriye gittiği yani o bebeği kaybetmek üzere olduğumuzu tıbbi bilgiler eşliğinde tanısını koyduk. Bu süreçte ya hiçbir şey yapmadan diğer bebeğin de etkilenmesini bekleyecektik ya da etkilenmiş olan zaten kalp atışlarının durmasını beklediğimiz bebeğe anne karnında bir müdahale ile diğer bebeği yaşatmayı yani gebeliğin devamını sağlamayı planladık" dedi.

"AİLE İLK OLARAK ANKARA'YA SEVK EDİLMEK İSTENDİ"

Ailenin ilk olarak Ankara'ya sevk edildiğini belirten Babaoğlu, Ankara'daki doktorların bebeklerin takip edilmesinin önerildiğini aileye iletildiğini söyledi. Ailenin Batman'a geri döndükten sonra yapılan kontrollerde gelişim ikiz bebeklerden birine giden kan akışının azaldığını ve kalp atışlarının durma noktasına geldiğinin belirlendiğini ifade eden Babaoğlu, "Aile ile görüştük, daha öncesinde büyükşehre Ankara'ya yönlendirmiştik ama onlar daha çok takip olması yönünde düşündüler. O zaman kan akımlarında bozukluk yoktu, gelişme geriliği vardı. Ancak son 2 hafta içerisinde gelişme geriliği arttı. Yani diskordans dediğimiz her iki bebek arasındaki fark yüzde 60 üzerinde. Kan akımları bozulunca aileyle görüşüp ‘ya dışarıya yönlendirelim ya da müdahale edelim' dedik. Aile bize güvendi, biz de hastane yönetimiyle de iletişime geçtik, onlarda gerekli lojistik desteğin sağlanacağını söylediler" şeklinde konuştu.