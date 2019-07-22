Türkiye'de en çok sinema salonuna sahip olan Mars Cinema Group, geçtiğimiz hafta Şükrü Avşar, Cemal Okan, Timur Savcı ve Murat Cemcir'i Güney Kore'de ağırlardı.

Şükrü Avşar - Cemal Okan - Murat Cemcir - Timur Savcı

Türk sinemacılarla Mars Cinema Group yetkilileri, Güney Kore'de Türkiye'deki sinema sektörünün masaya yatırıldığı zirvede bir araya geldi.

Zirvede ele alınan başlıca konular şunlar oldu;

* Kampanyalı bilet satışı nedeniyle ocak ayında çıkan kriz sonrası filmlerin ertelenmesiyle yaşanan izleyici / hasılat kaybı.

* Sinema sektöründeki yeni teknolojik gelişimlere ayak uydurulması.

Choi Byung Hwan

Mars Cinema Group'un da bünyesinde olduğu CGV Global Ceo'su Choi Byung Hwan'ın yer aldığı zirve her iki taraf için de oldukça verimli geçti.

Toplantıda yılın ilk 6 ayında yaşanan izleyici / hasılat kaybı ve sinemadaki yeni teknolojik gelişimler öne çıktı.

Her iki taraf da izleyiciye keyif veren iyi film üretimi için daha çok çaba harcanması konusunda hemfikir olduklarını bir kez daha dile getirdi.

Zirvede ayrıca Türk yapımcılara aralarında led perde ve küre perdenin de yer aldığı sinemadaki yeni teknolojik gelişmeler anlatıldı.