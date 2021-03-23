Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Türkiye'den Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında ölenler için taziye ve destek mesajı:

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangında ölenler için taziye ve destek mesajı:
HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlıların yaşadığı Cox Bazar'daki kamplarda dün çıkan yangının can ve mal kayıplarının yanı sıra çok sayıda barınağın ağır zarar görmesine yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan sahra hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir" bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin yangın karşısında Arakanlı mültecilere ve ev sahibi Bangladeş Hükümeti'ne yönelik desteği vurgulanırken yangın sonrasındaki sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş’e desteğini artırması önem arz etmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar’a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangında, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişiye ise ulaşılamadığını söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NATO'dan flaş Rusya açıklaması
DÜNYANATO'dan flaş Rusya açıklaması
İngiltere'de hazırlanan tasarı kabul edilirse ülke dışına tatile gideceklere 5 bin sterlin ceza verilecek
DÜNYAİngiltere'den tatilcilere kötü haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşme yaptı
DÜNYACumhurbaşkanı Sözcüsü'nden kritik görüşme
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
DÜNYAGenelkurmay Başkanı Güler, Özbekistan'lı mevkidaşı ...
SON DAKİKA: Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kamptaki yangın: En az 15 ölü, 400 kişi kayıp!
DÜNYAMülteci kampında yangın: En az 15 ölü, 400 kişi ...
SON DAKİKA: AB'den AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı - Haberler
DÜNYAAB'den AstraZeneca'ya uyarı
SON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Trump’tan ABD Başkanı Biden’ın uçağa binerken düşmesine yorum! - Haberler
DÜNYATrump'tan Biden'ın merdiven kazasına yorum!
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYABlinken'dan Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider! - Haberler
DÜNYABolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider!
SON DAKİKA: İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisi belli oldu: Belgelerde Türkiye detayı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'nin yeni savunma stratejisinde Türkiye ...