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Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği Iraklılara ülkede faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri için bir çağrıda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe ve Arapça yapılan açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına T.C. Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olduğunu vurgulandı.

MAARİF MEZUNLARINA TÜRKİYE’DE HER TÜRLÜ DESTEK

Türkiye Maarif Vakfı’na bağlı liselerden mezun olan öğrencilerden Türkiye’deki devlet üniversitelerinde öğretim ücreti alınmadığı, Maarif diplomalarının Türkiye’de doğrudan geçerli olduğu yanı sıra Maarif mezunlarının Türkiye’de üniversite eğitimlerine devam edebilecekleri çok yönlü avantajlarının olduğu belirtildi.

BASRA, KERKÜK, MUSUL, DOHUK VE SÜLEYMANİYE’DE YENİ OKUL

Açıklamada Bağdat’ta ve Erbil’de faaliyet gösteren Maarif okullarına; Basra, Kerkük, Musul, Dohuk ve Süleymaniye’deki yeni açılacak okullara yer verilerek; “FETÖ okullarında eğitim gören ve özellikle eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek isteyen öğrencilerin, Türkiye Maarif Vakfı veya diğer kurum veya kuruluşların sunacağı eğitim imkanlarına yönelmeleri önemle tavsiye olunur” dendi.

Öte yandan Irak’ta TMV’ye bağlı Uluslararası Maarif Erbil Okullarında 750, Maarif Bağdat Okullarında ise 1100 öğrenci bulunuyor.

"FETÖ OKULU, ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ KARARTMASIN"

Irak Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermeye devam eden FETÖ terör örgütü ile iltisaklı okullar tarafından verilen belge ve diplomaların Türkiye'de geçerliliği bulunmadığı hatırlatılan açıklamada FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelere başvuru yapmalarının mümkün olmadığı ifade edilerek Iraklılara çocuklarını FETÖ okullarından çekmeleri için çağrıda bulunuldu.

IRAK’TA FETÖ’YE AİT 44 OKUL VE 1 ÜNİVERSİTE VAR

FETÖ’nün Irak’ta; Bağdat ve Basra’da Ishık Schools adı altında 9 okulu, Kerkük’te Çağ Schools adı altında 6 okulu, Erbil ve Soran’da Ronaki Hawler Education adı altında 10 okulu, Dohuk’ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 okulu ve Süleymaniye ve Halepçe’de United Science Colleges adı altında 13 okulu bulunuyor.

Erbil’de ve Süleymaniye’de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan toplamda yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.