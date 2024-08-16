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        Haberler Gündem Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki

        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki

        Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:08
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        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
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        Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

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        İLETIŞİM BAŞKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ:

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiası doğru değildir.

        İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir.

        Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir.İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

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