Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.



Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi… — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 16, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 16, 2024

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İLETIŞİM BAŞKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ:

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiası doğru değildir.