Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Hartum Yunus Emre Enstitüsündeki (YEE) Türk Öğrenciler Birliğinin, Sudan'daki diğer öğrenci birlikleriyle "Yarın için el ele" sloganıyla düzenlediği buluşmaya katıldı. Neziroğlu, Müslüman halklar başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine insani yardım götüren Türkiye'nin, öğrencilere önem verdiğini ve onları gözettiğini vurguladı. Daha sonra Büyükelçi Neziroğlu, ülkedeki 30 öğrenci birliğinin temsilcilerine maddi yardımları takdim etti.

AA'nın haberine göre; sunulan maddi desteğin miktarına ilişkin bilgi verilmedi. Türk Öğrenciler Birliği Başkanı Furkan Ramazanoğlu ise Sudan'daki öğrenci birlikleri ile kültürel programların da olduğu rutin toplantılar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Filistin Öğrenciler Birliği temsilcisi Muhammed Halil, bu buluşmanın farklı ülkelerden Sudan'a okumak için gelen öğrenciler arasındaki kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getirdi. Halil, İslam ümmetinin kalkınması, ilerlemesi, planlama ve inşa için her ay toplanma kararı aldıklarını ifade etti.

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