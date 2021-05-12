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Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı

Adalet Bakanlığınca "Yargı Reformu Stratejisi" kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma sistemi, Türkiye genelindeki 679 mahkemede uygulanmaya başlandı

Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Duruşma sistemi, Ankara Batı, Bakırköy, İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma hazır hale geldi.

Uygulama sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilirken, emek ve zaman tasarrufuyla da yargılamalarda kolaylık sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlıyor.

E-DURUŞMA SİSTEMİYLE 10 BİN 324 DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede uygulanan e-Duruşma mahkemesi 679'a ulaştı.

Ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanmaya başlanan e-Duruşma sistemiyle bugüne kadar 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığınca ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibarıyla 1800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "e-Duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

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