18. BEYAZ BANT (2009)

(Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte)



I. Dünya Savaşı’na doğru ilerleyen dönemde Almanya’nın bir köyünde olup biten “tuhaf” olaylar ve bir türlü çözülemeyen gizemli suçlar… ‘Beyaz Bant’ın özellikle finalde taşların yerine oturduğu çok güçlü ve anlamlı bir öyküsü var. Haneke bu öykü aracılığıyla, Almanya’da Nazi’lerin işledikleri insanlık suçlarının gerisinde yatan nedenlere ilk kez farklı bakış açısı getiriyor. Finale doğru öğretmen ve rahibin arasındaki diyalog çok önemli. Bazen suçları örtbas etmek, yüzleşmekten çok kolaydır. Haneke de işte tam buradan hareketle, işlenen suçlarla zamanında hesaplaşmaz ve sorunları çözmek için adım atmazsak adaletli bir geleceği de kaybederiz, demeye getiriyor. Sadece Almanya, Avrupa ve Nazi suçlarıyla ilgili bir film değil “Beyaz Bant”. Uygar Avrupa’nın göbeğinde yeşeren ve oradan tüm dünyaya yayılan merhametsizlik, vicdansızlık, şiddet ve cezalandırma kültürü üzerine bir film. 144 dakikalık, kasvetli, siyah beyaz Almanca bir film olarak Türkiye gişelerindeki performansı şaşırtıcı değildi.

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