A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşmasına Polonya ile oynanan son hazırlık maçına göre 4 değişiklikle Ay-yıldızlıları sahaya sürdü. Montella, Gürcistan karşısında Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy'un yerine Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ile Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünden oluşturan İtalyan teknik adam; hücum hattının sağında Ara Güler, solunda ise Kenan Yıldız'ı 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

REKLAM Milliler, Gürcistan karşısına şu 11 ile çıktı: "Mert Günok- Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz." ZEKİ ÇELİK RİSKE EDİLMEDİ Teknik direktör Vincenzo Montella, sağ bek Zeki Çelik'i riske etmeyerek yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, sağ bekte Zeki Çelik yerine Mert Müldür'e görev verdi. Montella, dün düzenlenen basın toplantısında milli oyuncuyu riske etmek istemediğini belirterek "Tamamen toparlanmasını bekleyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığı atlatarak 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sol bek, hazırlık maçlarında ilk 11'deki yerini alamamıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya hazırlık maçlarında Ay-yıldızlı futbolcuyu riske etmemiş yerine Mert Müldür'ü görevlendirmişti.