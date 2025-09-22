İdil Bilgen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey, yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi olmuştu.

Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı.

Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten İdil Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını açıkladı.

İdil Bilgen; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı:

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu

Eylül 2024: Taçlı Türkiye Güzeli / Ukrayna'da kadın sağlığı farkındalığı üzerine çalıştı

Mart 2025: Northwell'de ikamet etmek için kabul aldı

Mayıs 2025: USMLE 3'üncü adımı aldım ve geçtim

Mayıs 2025: Miss World'deki yarışmada çeyrek finalist

Temmuz 2025: New York'a taşındı