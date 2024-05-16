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        Haberler Kısayol Spor Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye- Hollanda ile karşılaşacak. Dün oynanan Japonya maçında millilerimizin 3-2 mağlup olmasının ardından gözler Hollanda ile yapılacak müsabakaya çevrildi. VNL'de 16 takımın yarışacağı turnuvada, üç hafta sonunda puan tablosunda ilk 8 sıraya giren takımlar finallere katılma hakkı kazanacak. Peki, Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye- Hollanda maçının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:49
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        Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl VNL şampiyonu olan ve şu anda dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, bu yıl da başarısını tekrarlamaya çalışacak. Karşılaşmada milli takım kaptanımız Eda Erdem forma giyemeyecek. Peki, Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

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        TÜRKİYE- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye- Hollanda FIVB Milletler Ligi maçı 16 Mayıs Perşembe (bugün) 20.00'de oynanacak.

        Antalya'da oynanacak olan karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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        22 MAÇLIK SERİ BOZULDU

        Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15 Mayıs 2024 (dün) oynanan Japonya maçında aynı şekilde 3-2 mağlup oldu ve galibiyet serisi sona erdi.

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        SANTARELLİ'NİN HEDEFİ ÜST ÜSTE ZAFER

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu.

        Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de millileri şampiyonluğa taşıdı. Milli takım, ayrıca bu başarıyla olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

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