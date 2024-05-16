Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl VNL şampiyonu olan ve şu anda dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, bu yıl da başarısını tekrarlamaya çalışacak. Karşılaşmada milli takım kaptanımız Eda Erdem forma giyemeyecek. Peki, Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...