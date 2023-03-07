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Türkiye, İsrail'in Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı

Türkiye, İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail kuvvetlerinin bugün Cenin mülteci kampına yönelik gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’nın Huvara kentinin Filistinli sakinlerine yönelik yürüttükleri şiddet ve yıldırma eylemleri kabul edilemez. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Artan bu saldırı ve eylemlerin, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırarak şiddet sarmalını beslediği ve kutsal ramazan ayının yaklaştığı dönemde tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılara son verilmesine ve şiddetin önlenmesine yönelik çağrılarımızı yineliyor, İsrail Hükümeti’ni aklıselime ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürülmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 74 Filistinli öldürüldü.

Fotoğraf: AA

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