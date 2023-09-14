Türkiye Kart nedir ve ne zaman çıkacak? Türkiye Kart nerelerde ve nasıl kullanılacak?

TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri şu anda devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçlerinin başlatılacağı; ilerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörlerin, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?



Şimdilik paylaşılanlara göre Türkiye Kart'ı almak için herhangi bir PTT şubesine gitmek yeterli olacak. Türkiye Kart'a para yükleme işlemleri ise PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yapılabilecek.

Türkiye Kart'ın 81 ilde ne zaman kullanıma açılacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.