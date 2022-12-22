Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için artık nefesler tutulmuş durumda. Daha önceki turlarda olduğu gibi son 16 turunun da tek maç üzerinden oynanacağı kupada, kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gibi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...