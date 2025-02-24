Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü ve son haftasında yarın ile 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakaların hakemleri şu şekilde:
25 Şubat Pazartesi (Yarın):
15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Yiğit Arslan
15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Çakır
15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
26 Şubat Çarşamba:
15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Melih Aldemir
20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin
27 Şubat Perşembe:
16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Yasin Kol
16.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak