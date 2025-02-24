Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının üçüncü ve son haftasında yarın ile 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakaların hakemleri şu şekilde:

25 Şubat Pazartesi (Yarın):

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Yiğit Arslan

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Çakır

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

26 Şubat Çarşamba:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Melih Aldemir

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

REKLAM

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin

27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Yasin Kol

16.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak