12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası yolunda Macaristan karşısında hayati bir sınav verecek. B Grubu’nda İtalya’ya karşı alınan mağlubiyetin ardından İzlanda galibiyetiyle moral bulan A Milli Takım, rakibini geçerek final biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Tam 25 yıl sonra bir kez daha Macaristan ile karşılaşacak olan Milliler, bu tarihi mücadelede galibiyet serisini korumayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi gözler, Türkiye'nin genç ve dinamik kadrosunda olacak. Basketbolseverler nefeslerini tuttu, dev maçın heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...