Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE! TV8 canlı yayın ekranı ile Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz (Milli maç canlı yayın izle kesintisiz)

        Türkiye Macaristan maçı canlı izle! TV8 canlı yayın ekranı ile milli maç canlı izle şifresiz kesintisiz

        Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçında bu akşam RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TV8 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. İşte TV8 canlı yayın linki ile milli maç canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 20.00’de Macaristan karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, Macaristan'ı elemesi halinde A Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        2

        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Türkiye Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak ve maç saat 20:00’de başlayacak.

        3

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

        TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Emirhan Topçu (Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

        MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.

        5

        TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Türkiye Macaristan maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI | 20 MART 2025 PERŞEMBE

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı

        22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        7

        TV8 FREKANS BİLGİSİ

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        8

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 2

        TELEDÜNYA

        HD: 29.KANAL

        SD: 907.KANAL

        D-SMART

        Kanal 28

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor