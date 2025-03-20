A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 20.00’de Macaristan karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, Macaristan'ı elemesi halinde A Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…