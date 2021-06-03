A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE: 0 - MOLDOVA: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Benteler Arena
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT Spor
HAKEM: Sascha Stegemann
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
MOLDOVA: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Bordin
A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2020 KADROSU
KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş
ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman
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