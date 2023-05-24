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Haberler Yaşam Türkiye'nin 500. kuş türü 'Güneyli yakut renkli arıkuşu'
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Türkiye'nin 500. kuş türü 'Güneyli yakut renkli arıkuşu' oldu

Türkiye'nin 500. kuş türü Kızılırmak Deltası'nda görülen Güneyli yakut renkli arıkuşu oldu

Türkiye'nin 500. kuş türü 'Güneyli yakut renkli arıkuşu'
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AA

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'nin 500. türü olarak görülen 'Güneyli yakut renkli arıkuşu' kayıt altına alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Kızılırmak Deltası'nda yürüttükleri ve Fransa Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen Kızılırmak Deltası İzleme ve Veri Yönetimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışması sırasında kuş araştırmacısı Nizamettin Yavuz tarafından Türkiye'de daha önce gözlemlenmeyen Güneyli yakut renkli arıkuşu (Merops nubicoides) türünü kayıt altına aldıklarını söyledi.

Güneyli yakut renkli arıkuşunun Türkiye'de ilk tespitinin yapıldığına işaret eden Yavuz, "Fotoğraflanan tür Türkiye'de 500, Kızılırmak Deltası'nda ise 365. kuş türü oldu. Türün bilinen en kuzey kaydı Uganda'da. Türkiye'de gözlemlenmesi son derece sıra dışı ve beklenmedik bir durum" dedi.

Yavuz, yeni türün Türkiye'de yaygın görülen yaz göçmeni bir tür olan arıkuşu (Merops apiaster) sürüsüyle Kızılırmak Nehri kıyısında yeni biçilen bir tarla yakınlarında diğer arıkuşlarıyla havada böcek avlayarak beslendiğini, bu nedenle bu türü uzun uzun izleme şansı yakaladıklarını anlattı.

Göçmen olan bu türün genelde mart ayında bulunduğu alanı terk ederek kuzeye doğru göç yaptığının bilindiğine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu zengin flora, fauna ve doğal güzellikleriyle asıl listeye girmeye aday bir alan. Güneyli yakut renkli arıkuşu türü ilk kez bu kadar kuzeyde kaydedildi. Muhtemelen bu birey, diğer arıkuşlarını takip ederek normal dağılım alanının epey dışına çıkmış.

Bu kayıt aynı zamanda 22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü'ne değerli katkı sundu. Tür çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin alanı olan Kızılırmak Deltası sahip olduğu kumul, göl, akarsu, çayırlık, sazlık, çalılık, subasar ormanı, tarım alanları gibi pek çok farklı habitata sahip. Delta, Türkiye'de en iyi korunan alanların başında geliyor. Bu durum birçok doğal alan için örnek oluşturarak koruma çalışmalarının giderek artmasına da neden oluyor."

Yavuz, yeni türün yaklaşık 25 santimetre boy ve 45 gram ağırlığı bulunduğunu, tepesi ve kuyruk altının yakut renginde olduğunu, kiremit kırmızısı sırtı ile pembemsi alt gövdesiyle kolayca tanınabileceğini sözlerine ekledi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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