Hollanda'da Amsterdam Mahkemesi, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteyliyle saldıran terör örgütü PKK üyesi Ercan Polater'i 16 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, sanık Polater'e 11 Ağustos 2018'de bilinçli olarak Türk Başkonsolosluğunu seçerek 3 el yapımı patlayıcıyla saldırdığı gerekçesiyle 6 ayı şartlı olmak üzere 16 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında konsolosluk ve çevresinde kimsenin bulunmaması, takdir edilen cezanın, savcının istediği 20 ay hapisten az olmasına gerekçe gösterildi.

Verilen cezada sanığın 2017'de Almanya'daki Türk Başkonsolosluğuna yakın bölgede iki molotofkokteyliyle yakalanmasının da dikkate alındığı ifade edildi.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna geçen yıl molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırıda binada ufak çaplı hasar meydana gelmiş, Hollanda Savcılığı geçen ay sanık hakkında 20 ay hapis cezası istemişti.

Saldırganın, Adana'da 8. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu, Hollanda'ya iltica ettiği belirlenmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hollanda'da 2004'te düzenlenen operasyonda yakalanan Ercan Polater, ülkeye iltica başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Polater, gittiği ülkelerde gözaltına alınsa da Hollanda'nın verdiği mülteci statüsü nedeniyle serbest bırakıldı.

Türkiye'nin talebi üzerine 16 Temmuz 2012'de Bulgaristan'da yakalanan Polater, Hollanda tarafından verilen mültecilik statüsü nedeniyle iade edilmedi.