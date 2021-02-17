Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaTürkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin: "(Türk-Yunan ilişkileri) Sabırlı, anlayışlı ve özellikle dürüst olmal
ABONE OL

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin: "(Türk-Yunan ilişkileri) Sabırlı, anlayışlı ve özellikle dürüst olmalıyız"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türk-Yunan ilişkilerine rehberlik edecek sağlam bir uluslararası hukuk temeline sahip olunduğunu belirterek, "Sabırlı, anlayışlı ve özellikle dürüst olmalıyız. Gerisi gelecek." dedi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin:
AA

Özügergin, "Atina Enerji Diyaloğu" adlı çevrim içi forumda, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin, 60'lı yıllardan bu yana Ada'da kapsamlı bir çözüm bulmak için müzakerelere aktif olarak katıldığının altını çizen Özügergin, "Kıbrıs sorununu çözmek için ilk girişimler başladığında ilk insan henüz aya inmemişti." diye konuştu.

Özügergin, müzakerelerin ilerleyen turlarında bizzat bulunduğuna dikkati çekerek, "Açıkça gözlemlediğim üzere müzakereler, makul fikirlerin eksikliği veya bu fikirleri sunacak yetkin insanların eksikliği nedeniyle değil, Rum tarafındaki irade eksikliği nedeniyle başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi gibi platformlara yansıyan modellerin uğradığı başarısızlığa işaret eden Özügergin, "Herhangi bir çözüm, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gerçekliği çözüme uydurmak için bükmeye çalışmamalıdır." görüşünü dile getirdi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin tekrar canlanmasına da değinen Özügergin, Ankara ile Atina arasındaki temasların sadece istikşafi çerçeveyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Özügergin, siyasi istişareler, Güven Artırıcı Önlemler, NATO'daki ayrıştırma usulleri mekanizması, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyleri ve diğer siyasi, askeri, ekonomik iş birliği mekanizmaları gibi çeşitli kanallara sahip olunduğunu aktardı.

Bu unsurlardan bazılarının halihazırda işlediğini belirten Özügergin, "Bize rehberlik edecek sağlam bir uluslararası hukuk gövdesine sahibiz. Sabırlı, anlayışlı ve özellikle dürüst olmalıyız. Gerisi gelecek." dedi.

Özügergin,Türkiye ve Yunanistan'ın, Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı doğal gaz projesi aracılığıyla halihazırda yakın iş birliği yaptığına dikkati çekerek, enerjinin, çatışma değil, bir iş birliği alanı olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs çevresindeki hidrokarbon rezervlerinin de Ada'daki iki toplum arasında adil ve kazan-kazan odaklı bir iş birliğiyle ele alınmasının gerekliliğine değinen Özügergin, bu enerji kaynaklarının Kıbrıs meselesinde güven oluşturan bir rol oynayabileceğini kaydetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAİran'da 5,6 büyüklüğünde deprem!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Almanya Başbakanı Merkel ile nükleer anlaşmayı görüştü
DÜNYAİran Cumhurbaşkanı, Merkel ile nükleer anlaşmayı ...
NATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
DÜNYANATO, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Anastasiadis'in dayatmaları 5+1 Kıbrıs toplantısını dinamitlemeye yöneliktir"
DÜNYAKKTC Cumhurbaşkanı'ndan Anastasiadis eleştirisi
Trump ile Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri McConnell arasındaki tartışma büyüyor
DÜNYATrump ile Cumhuriyetçi lider arasındaki tartışma ...
İngiltere'den savaş bölgelerinde Kovid-19'la mücadele için "aşı ateşkesi" çağrısı
DÜNYAİngiltere'den savaş bölgelerinde "aşı ateşkesi" ...
AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor
DÜNYAAB, Kovid-19'un türlerine karşı önlem almaya ...
Putin: Parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceğiz
DÜNYAPutin: Parlamento seçiminde dış müdahaleye izin ...
SON DAKİKA: NATO'da kritik toplantı: Reform planları masaya yatırılıyor - Haberler
DÜNYANATO'da kritik toplantı
SON DAKİKA: Nijerya'da yatılı okula saldırı! - Haberler
DÜNYANijerya'da yatılı okula saldırı!