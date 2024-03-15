Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Hepsi özgün deneylerdi - Güncel haberler

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Hepsi özgün deneylerdi

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle bir araya geldi. Gezeravcı, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 19:44 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepsi özgün deneylerdi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uzaydan döndükten sonra "Diğer insanlardan farklı olarak ne yaptık?" sorusuyla sıkça karşılaştığını belirten Gezeravcı, şunları dile getirdi:

        "Diğer insanlardan, diğer ülkelerden farklı bir şey yapmamış da olabilirdik. Yine de bir şey öğrenecektik. Buna rağmen diğer ülkelerin yaptığı bilimsel çalışmaların dışında hakikaten alanında özgün çalışmalar gerçekleştirdik. Dünya üzerinde milyarlarca insan günlük rutin yaşamının bir parçası olarak yürüyor. Her gün milyarlarca insan milyarlarca adım attığı, insan rutininin sıradan bir parçası olduğu halde bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'mizin evladının attığı ilk adımdı, bunun için çok değerli."

        REKLAM

        Gezeravcı, uzaydan Türkiye'yi izlemenin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki en güzel an olduğunu dile getirdi.

        "HEPSİ ÖZGÜN DENEYLERDİ"

        Gezeravcı, havacılık sektöründen geldiği için deney çalışmalarına bilim insanlarının verdiği eğitimle vakıf olduğunu belirterek, "Deneylerin çalışmalarına başladıktan sonra kendi imkanlarımla açık kaynaklardan bu deneylerle ilgili alternatif deney alanlarının olup olmadığını inceledim. Hakikaten hepsi özgün deneylerdi." dedi.

        Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gençlerin ufkunun açılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar başka ülkelerin astronotlarının gerçekleştirdiği, onların dillerinde anlatılmış hikayeleri alt yazılarla izlediğimiz süreçleri devletimiz kendi vatandaşıyla gerçekleştirerek, onu sizin ayağına kadar gönderip dokunma mesafesinde olduğunu sizlere hissettirmek için bu görevi gerçekleştirdi. Öz güveninizi ayağa kaldırmak için. Dolayısıyla içinizden çıkmış, içinizde dolaşacak bir kardeşiniz olarak bu tecrübeleri paylaşarak daha iyilerinizi sizlerin gerçekleştirmesine vesile olacağız inşallah."

        Konuşmasının ardından Gezeravcı'ya Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alper Gezeravcı
        #HABER
        #edirne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası