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Türkiye'nin konuştuğu Fatma canlı yayında bulundu

15 yaşındaki Fatma A. 24 Ekim’de Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki evinden çıktı ve kayıplara karıştı. Fatma’nın babası İsmail A. kızının bulunması için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu.

Türkiye'nin konuştuğu Fatma canlı yayında bulundu
Türkiye'nin konuştuğu Fatma bulundu
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Fatma’yı kaçıran kişinin 35 yaşındaki evli, 5 çocuklu İsmail Kar olduğu tespit edildi. Türkiye bu olaya kilitlendi, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, genç kızı bulabilmek için titizlikle çalışmalara başladı.

35 YAŞINDAKİ İSMAİL, KAÇIRDIĞI 15 YAŞINDAKİ FATMA’YI TESLİM ETTİ!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin ses getiren yayınlarının ardından, bir aydan fazla süredir hiçbir iz bulunamayan Fatma ve İsmail canlı yayını aradı. Didem Arslan Yılmaz ile konuşan 15 yaşındaki Fatma, “Beni başka birisine vereceklerdi o yüzden kaçtım. İsmail de bana çok iyi davranıyor” dedi. 5 çocuk babası İsmail ise Fatma’yı kaçırdığına pişman olduğunu söyleyip teslim olacaklarını açıkladı.

İSMAİL KAÇTI, O ANLAR CANLI YAYINDA EKRANA GELDİ

Bu telefonun ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekibi ile İsmail arasında sıcak kovalamaca başladı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi an be an yaşananları görüntüledi. İsmail, Fatma’yı bir dağdan jandarma ekiplerinin yanına gönderdi. Fatma hiçbir açıklama yapmadı. Fatma’nın bulunmasının ardından jandarma bu kez arazide kaçan İsmail için arama çalışması başlattı.

İsmail’in Fatma’ya kendi kullandığı telefonu da verdiği öğrenildi. Fatma canlı yayında ailesinin yanına dönmek istemediği, sığınma evine gitmek istediğini söyledi. Ekiplerin İsmail’i arama çalışması sürüyor.

Olaya dair tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek…

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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