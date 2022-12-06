Türkiye'nin konuştuğu Fatma bulundu

Fatma’yı kaçıran kişinin 35 yaşındaki evli, 5 çocuklu İsmail Kar olduğu tespit edildi. Türkiye bu olaya kilitlendi, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, genç kızı bulabilmek için titizlikle çalışmalara başladı.

35 YAŞINDAKİ İSMAİL, KAÇIRDIĞI 15 YAŞINDAKİ FATMA’YI TESLİM ETTİ!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin ses getiren yayınlarının ardından, bir aydan fazla süredir hiçbir iz bulunamayan Fatma ve İsmail canlı yayını aradı. Didem Arslan Yılmaz ile konuşan 15 yaşındaki Fatma, “Beni başka birisine vereceklerdi o yüzden kaçtım. İsmail de bana çok iyi davranıyor” dedi. 5 çocuk babası İsmail ise Fatma’yı kaçırdığına pişman olduğunu söyleyip teslim olacaklarını açıkladı.