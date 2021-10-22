Türkiye'nin konuştuğu taksici özür diledi 0:00 / 0:00

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Olayın diğer tarafı taksici Orhan Aydoğdu, bugün ilk kez Bu Sabah'a konuştu. Aydoğdu, bir video çekerek takside unutulan 1 milyon 800 bin lirayı sahibine iade ettiğini iddia etmişti. O videonun kurgu olduğu Bu Sabah'ta ortaya çıktı. Orhan Aydoğdu, videonun şaka olduğunu söyleyerek milyonlardan canlı yayında özür diledi.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞME

Necip Yılmaz, Bu Sabah'a telefonla bağlanarak canlı yayında OrhanAydoğdu ile yüzleşti. Necip Bey, Orhan Aydoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü ve konuyu gerekirse yargıya taşıyacağını açıkladı. Aydoğdu ise çantada 1 milyon 800 bin lira değil, 10-15 bin lira vardı diyerek yeni bir iddia ortaya attı ancak Necip Yılmaz bunu da yalandı.

İki taraf arasında sular durulmadı. Orhan Aydoğdu özür dilerken günlerdir konuşulan haberin kurgu olduğu Bu Sabah'ta ortaya çıktı.

Olayın tarafları canlı yayında karşı karşıya geldi.